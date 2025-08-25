En los últimos días, los seguidores de la modelo e ‘influencer’ Karina García habían encendido las alarmas en redes sociales por un posible distanciamiento con su pareja, el creador de contenido y cantante Andrés Altafulla.

La especulación surgió porque la pareja dejó de aparecer junta en sus publicaciones y, durante varios días, no se mostraron compartiendo tiempo en común, algo poco habitual en ellos.

Para acabar con los rumores, García decidió hablar directamente con sus fanáticos en una transmisión en vivo por TikTok, donde despejó las dudas y dio detalles sobre lo que realmente ocurrió.

En medio del ‘live’, Karina se mostró tranquila y sincera, explicando que la ausencia en redes se debió a compromisos laborales y no a una ruptura. Allí, la creadora de contenido expresó:

“Ustedes estaban desesperados porque se imaginaron un montón de cosas y los entendemos. Es como que alguien que tú ames mucho de un momento a otro se desaparezca 10 días, obviamente es algo para uno pensar…”, dijo sobre la preocupación que provoco en sus seguidores el distanciamiento.

La modelo fue clara en señalar que, pese a los comentarios y las especulaciones, su relación con Altafulla no se ha terminado:

“Nunca hemos terminado, bebés, simplemente es que hemos tenido un montón de trabajo. Él estaba en una ciudad y yo estaba en otra. Cuando nos vieron juntos en Bogotá tuvimos un pequeño malentendido que se solucionó”, explicó posteriormente.

Aunque no quiso dar detalles de ese problema que tuvieron como pareja, incluso Altafulla apareció en el video diciendo que si quería él podía contar, la antioqueña dejó claro que todo se arregló y la relación pasa por un buen momento.

Con estas palabras, García confirmó que lo ocurrido fue únicamente una situación pasajera que, según ella misma, ya quedó en el pasado.

“Yo quiero ser sincera con la gente, pero obviamente hay cosas que pertenecen a nuestra intimidad. Tuvimos un pequeño malentendido, un percance de pareja. Hace rato quería contarles que si nos alejamos de las redes fue porque tuvimos un malentendido, pero, afortunadamente, ya todo bien”, concluyó García.

¿Cómo empezó la relación de Karina García y Altafulla?

Karina García y Altafulla se han convertido en una de las parejas más comentadas de las redes sociales colombianas. Su relación comenzó de manera pública hace varios meses mientras participaban en ‘La casa de los famosos’.

La modelo, conocida por su autenticidad y cercanía con sus fanáticos, encontró en Altafulla un compañero tanto en lo personal como en lo profesional, pues él también se desenvuelve en el mundo digital y empresarial.

Su relación se consolidó con constantes viajes, salidas y momentos compartidos que ellos mismos se encargaban de mostrar en plataformas como TikTok e Instagram.

La pareja, además, fue vista en diferentes eventos sociales y apariciones públicas, lo que reforzó la percepción de que vivían una relación estable y en crecimiento.

