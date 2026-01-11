La tragedia inundó los cielos de la música popular colombiana cuando el cantante Yeison Jiménez y cinco miembros de su equipo de trabajo perdieron la vida en un accidente aéreo en Boyacá. Según la Aeronáutica Civil de Colombia, el accidente ocurrió después de que la avioneta, en la que viajaban las seis víctimas, logró despegar y estuvo en el aire durante varios minutos antes de estrellarse cerca del aeropuerto de Paipa.

El informe brinda una nueva luz sobre los eventos fatídicos, ya que la versión inicial del Gobierno sugería que la aeronave nunca logró levantar vuelo y se salió de la pista durante la maniobra de despegue.

El director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil y jefe del equipo a cargo de la investigación, el coronel Álvaro Bello, aseguró en declaraciones a La FM: “Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión”.

“Es importante dejar claro que sí existió un tramo de vuelo antes del impacto,” agregó Bello, explicando que los registros preliminares indican que la aeronave estuvo en el aire entre tres y cinco minutos, recorriendo más o menos una milla náutica antes del desafortunado incidénte.

Todo autenticado para volar y con los permisos y certificados requeridos, la avioneta cumplía con todas las regulaciones. A pesar de este detalle, el coronel Bello subrayó que aún no es posible identificar la causa del accidente y cualquier teoría debe aguardar la verificación de evidencias concretas.

Mientras el equipo de la Aeronáutica Civil sigue investigando, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, descartó las versiones anteriores del accidente. Según la funcionaria, la aeronave no despegó durante la maniobra de despegue en el aeropuerto de Paipa, pero impactó contra el terreno aledaño a la pista.

