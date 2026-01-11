La música colombiana vivió una tragedia el pasado 10 de enero en horas de la tarde, cuando la avioneta en la que iba Yeison Jiménez con parte de su equipo se estrelló en Boyacá. Desafortunadamente, no quedó ningún sobreviviente, pues el impacto fue muy fuerte y la aeronave se incendió inmediatamente.

Según lo recopilado por El Tiempo, Yeison Jiménez y tres miembros de su equipo estuvieron en una tienda a las afueras de Paipa sobre las 2:18 p. m. Allí, compraron comida típica boyacense y se fueron para el aeropuerto donde horas más tarde sucedería la tragedia.

Esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente

Una de las imágenes más desgarradoras que ha dejado la tragedia sucedió sobre las 2:00 a. m. del 11 de enero. Se viralizó un video del momento en el que Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, llegó al lugar del accidente. Acompañada de tres personas, una que la sostiene mientras camina por una trocha. Mientras ella camina y llora desconsoladamente a los restos de la avioneta, algunas personas que están en el sitio le dicen “mucha fuerza”.

🚨 #ATENCIÓN | #DOLOROSO Se conocen las primeras imágenes del desgarrador momento en que la esposa de Yeison Jiménez llega al lugar del accidente aéreo donde falleció el reconocido cantante de música popular. Las escenas reflejan el profundo dolor y conmoción que ha dejado esta… pic.twitter.com/2q3uIy4JsY — ElTrino.Co (@EltrinoCo) January 11, 2026

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, una mujer que ha estado a su lado desde mucho antes de que el cantante alcanzara la fama en la música popular. Según ha contado el propio artista, su relación comenzó hace más de una década, cuando él atravesaba dificultades económicas y personales, y aún luchaba por abrirse camino en la industria. En esos años, Sonia fue uno de sus principales apoyos y confió en su talento cuando el reconocimiento todavía no llegaba.

A diferencia de otras parejas de artistas, Sonia Restrepo ha optado por mantenerse alejada del protagonismo mediático. No suele dar entrevistas ni aparecer con frecuencia en eventos públicos, lo que ha hecho que muchos seguidores del cantante conozcan poco sobre su vida personal. Sin embargo, Yeison Jiménez la ha mencionado en varias ocasiones como una figura clave en su estabilidad emocional y familiar, destacando su respaldo constante en los momentos más complejos.

El intérprete de música popular ha explicado que tomó la decisión de proteger su vida familiar del foco público, separando su carrera artística de su hogar. Aun así, en fechas especiales como cumpleaños o celebraciones importantes, Yeison suele compartir algunas imágenes junto a su esposa, acompañadas de mensajes de amor y agradecimiento.

