Sebastián Ayala, hijo del cantante de música popular, Giovanny Ayala, confirmó que se encuentra fuera de peligro tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en las últimas horas, hecho que dio a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales. De acuerdo con el artista, el siniestro habría sido provocado por un bus de servicio público que sacó de la vía al vehículo en el que se movilizaba junto a su equipo de trabajo.

Ayala explicó que, tras lo ocurrido, se adelanta la recolección de información para identificar al automotor involucrado, el cual estaría vinculado a la empresa Brasilia. En su mensaje, el cantante relató el momento con un tono de alivio y agradecimiento: “Nos accidentamos, por la gloria y gracia de Dios, estamos bien. Un bus nos sacó de la vía; estamos recopilando información para dar con la parada del bus de servicio público vinculado a la empresa de Brasilia. Gracias a Dios estamos bien, tenemos dos personas de mi equipo de trabajo hospitalizadas. Gloria a Dios, solo daños materiales”.

Aunque Sebastián Ayala aseguró que su estado de salud es estable y no reviste gravedad, confirmó que dos integrantes de su equipo permanecen hospitalizados y bajo observación médica.

El accidente se registró un día después de que ocurriera el accidente aéreo en el que falleció el también cantante de música popular, Yeison Jiménez, junto a su equipo de trabajo.

En los primeros detalles del hecho se conoció que el accidente ocurrió nn la mañana de este 11 de enero de 2026, en la vía que comunica a Landázuri, Santander, con San Juanito, Meta.

