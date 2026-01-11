El cantante de música popular Yeison Jiménez falleció junto a cinco personas que iban en la avioneta que se estrelló la tarde de este sábado 10 de enero entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. La aeronave iba rumbo a Medellín a una presentación en Marinilla, Antioquia.

Sigue a PULZO en Discover

En medio del proceso, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que ya inició los procedimientos técnicos para la identificación plena de los cuerpos. A través de un comunicado, la entidad informó que las víctimas serán trasladadas a Bogotá, donde el equipo especializado de Cundinamarca realizará las labores forenses correspondientes, siguiendo los protocolos legales vigentes.

(Vea también: Medicina Legal se pronunció sobre accidente de Yeison Jiménez y anunció qué pasará con los cuerpos)

¿Cómo quedó avioneta en la que iba Yeison Jiménez?

Se viralizó un nuevo video de cómo quedaron los restos de la avioneta siniestrada. Se grabó desde una camioneta que estaba llegando al lugar y unos policías y bomberos le indican al conductor dónde parquearse.

Lee También

Allí, se observan solo cenizas de lo que era la avioneta de Yeison Jiménez. Las únicas partes de la aeronave que no quedaron quemadas fueron trozos de las alas, todo lo demás fue consumido por el fuego causado por el impacto contra el suelo.

“Dios mío, que dolor esto, padre celestial. Gracias por todo, amigo Yeison. Santo padre bendito”, dice la persona que grabó.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.