Jessi Uribe supo ser uno de los artistas más cercanos a Yeison Jiménez y ha sido uno de los que más ha sufrido por su trágica muerte. Comparten en el éxito que fue ‘Guaro remix’, junto a las figuras más importantes de la música popular, también tienen ‘Me tiré al alcohol’ y más temas que han marcado este género.

“Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano Yeison Jiménez Te vas como Un gigante de la música nos vemos arriba y sé que me recibirás con el corazón. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”, escribió Jessi apenas se enteró del siniestro.

Jessi Uribe y la cita que tenía con Yeison Jiménez

La noche después del accidente, Jessi Uribe tuvo un concierto al que asistió, a pesar del luto por el fallecimiento de su amigo. En tarima, reveló los planes que tenían en los próximos días para grabar una canción dedicada a la Selección Colombia.

“Mañana yo iba a grababa canción con Yeison, Jhon Álex [Castaño], Alzate, Jhonny [Rivera], Pipe Bueno, Luis Alfonso. Todos nos íbamos a reunir en mi casa, ya lo tenía listo, una canción para Selección Colombia”, contó visiblemente afectado.

Posteriormente, Jessi Uribe contó el último favor que le pidió Yeison. “Me dijo ‘papi, no me da el tiempo para comprar la camiseta, ayúdeme, consígamela, es talla L'”, en ese momento, se quebró en llanto. “Pasamos momentos los dos, compitiendo sanamente, nos queríamos mucho en el fondo”, concluyó.

