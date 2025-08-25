El joven prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha puesto fin a semanas de especulaciones al compartir una romántica fotografía junto a la cantante argentina Nicki Nicole, confirmando oficialmente su relación amorosa.

(Vea también: Conocida cantante colombiana reveló que padece complicada enfermedad: “Nunca había hablado de esto”)

La imagen, publicada en la cuenta de Instagram del deportista con motivo del cumpleaños número 25 de la artista, ha captado la atención de los fanáticos de ambos, quienes no han tardado en reaccionar ante esta muestra pública de afecto.

La pareja, que había mantenido su vínculo en privado hasta ahora, parece haber encontrado en esta fecha especial el momento ideal para gritar su amor a los cuatro vientos.

Lee También

¿Cuál es la foto con la que Yamal confirmó relación con Nicki Nicole?

En la fotografía, Lamine y Nicki aparecen posando juntos frente a una elegante torta blanca decorada para la ocasión. El ambiente es decididamente romántico: un gran ramo de rosas rojas y rosadas, globos en forma de corazón y pétalos esparcidos sobre la mesa crean un escenario amoroso.

Acá, la imagen:

Lamine, vestido con un traje oscuro que resalta su porte juvenil, y Nicki, luciendo un ‘look’ sofisticado con detalles de transparencias, se ven visiblemente felices. Aunque el futbolista no acompañó la publicación con un comentario explícito, los emojis de un pastel de cumpleaños y corazones que incluyó en el post hablan por sí solos, dejando claro que esta no es una simple amistad.

Los rumores sobre una posible relación entre ambos comenzaron a circular a principios de agosto, cuando Nicki Nicole asistió a la controversial fiesta de cumpleaños número 18 de Lamine Yamal.

En esa ocasión, la cantante no solo fue una de las invitadas destacadas, sino que también se la vio interactuando de manera cercana con el entorno del futbolista. Días después, la prensa española captó a la pareja en momentos de complicidad, como cuando Nicki asistió al Trofeo Joan Gamper luciendo una camiseta del Barcelona con el nombre de Yamal en la espalda.

A pesar de estas señales, la pareja había optado por mantener un perfil bajo, sin confirmar ni desmentir los rumores. Incluso el padre de Lamine, Mounir Nasraoui, se mostró evasivo cuando fue cuestionado sobre el tema, declarando que no conocía a Nicki Nicole y que prefería no involucrarse en la vida personal de su hijo.

Por ahora, ni Lamine ni Nicki han hecho declaraciones públicas adicionales sobre su relación, pero la fotografía compartida por el futbolista habla por sí sola.

¿Quiénes han sido las parejas de Nicki Nicole?

Nicki Nicole, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, es una de las figuras más destacadas del panorama musical latino, conocida por su talento en el género del rap y el trap.

A sus 25 años, su vida amorosa también ha sido objeto de interés público. Antes de su relación con Lamine Yamal, Nicki estuvo vinculada sentimentalmente con el rapero argentino Trueno, con quien mantuvo una relación de aproximadamente tres años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @nicki.nicole

La pareja, que se conoció en el ámbito musical, colaboró en varios proyectos y se convirtió en una de las duplas más queridas de la escena urbana. Sin embargo, en 2023 confirmaron su separación, asegurando que mantenían una buena relación y respeto mutuo.

Posteriormente, el mismo año, Nicki Nicole inició una relación con el cantante mexicano Peso Pluma, una de las figuras más importantes de los corridos tumbados. Su romance atrajo una gran atención mediática, sobre todo porque ambos se presentaban juntos en conciertos y compartían muestras públicas de afecto. Sin embargo, a comienzos de 2024 trascendió que la relación había llegado a su fin.

* Pulzo.com se escribe con Z