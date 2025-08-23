El torneo criollo se acerca al meridiano y los clubes que pugnan por una plaza en el grupo de los ocho clasificados buscan las unidades que los lleven a posicionarse mejor y llegar a las últimas fechas con las mejores opciones para meterse en la fiesta de final de año.

(Vea también: [Video] Millonarios no aguantó 10 minutos contra Junior antes de engorroso problema para su DT)

Durante este sábado 23 de agosto, se jugaron cuatro compromisos que le dieron desarrollo a la jornada y resultaron emotivos. A primera hora, el Medellín siguió con su senda victoriosa y aseguró tres unidades al vencer a La Equidad, por 3 tantos a 1.

Posteriormente, Envigado saltó al terreno para enfrentar al Pereira en un duelo que, de arranque, resultaba interesante. Después de los 90 minutos, ‘naranjas’ y ‘lobos’ empataron 1-1.

Lee También

En el tercer turno, los ‘amix’ recibieron en el estadio de Techo a Independiente Santa Fe en un duelo bogotano. Los ‘leones’ tuvieron un duro traspié al caer por 2-0 y cortaron su buena racha de resultados.

Finalmente, en el duelo más esperado del día, Millonarios (luego de que sus hinchas lanzaran piedras y huevos al bus) dio buena cuenta del líder del torneo, el Junior de Barranquilla, al derrotarlo por 3-0 en El Campín, en el duelo que marcó la resurrección de los ‘azules’.

Tabla de posiciones Liga BetPlay (fecha 8)

* Pulzo.com se escribe con Z