En medio de los movimientos en el fútbol colombiano, el partido entre Millonarios y Junior se convierte en uno de loa grandes atractivos de la jornada de la Liga Betplay.

A pesar de que las frías estadísticas hablan del duelo entre colero contra el líder, la realidad es que la grandeza de ambos clubes abre las puertas para que los fanáticos sigan este juego.

Millonarios llega con un punto de seis partidos disputados, mientras que Junior tiene 17 unidades luego de 7 juegos en el campeonato del segundo semestre del torneo local.

Video Millonarios vs. Junior en vivo gratis 23 de agosto 2025

Lee También

Millonarios estrena al director técnico Carlos Giraldo, encargado luego de la salida de David González, cuyo rendimiento provocó la determinación del cambio radical para el equipo bogotano.

A diferencia del partido contra Unión Magdalena, el equipo local se enfrenta contra uno de los más fuertes en la actualidad, que además llega invicto al estadio de la capital colombiana.

¿Qué pasó con bus de Millonarios en juego con Junior?

Hinchas de Millonarios atacaron el bus de Millonarios antes del partido contra Junior de Barranquilla, en cercanías de la carrera 30, de acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports.

El comunicador aseguró que las personas atacaron con huevos y algunas piedras el medio de transporte del equipo bogotano antes de la llegada al estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Los propios hinchas de Millonarios atacaron el bus del equipo embajador (huevos y algunas piedras) El ataque fue en la 30 sentido norte-sur, la policía dormida, afortunadamente no hay heridos y ahora cuando tomen el sentido sur-norte de la 30 van a pasarla mal de nuevo”, escribió.

Hasta el momento no hay ninguna clase de pronunciamiento oficial por parte de las autoridades o de las directivas del club bogotano después de los mencionado hechos en la capital colombiana.

Así lo contó el periodista en esta publicación desde su cuenta personal en la mencionada red social:

#CortitasYalPie Los propios hinchas de Millonarios atacaron el bus del equipo embajador (huevos y algunas piedras) El ataque fue en la 30 sentido norte-sur, LA POLICÍA DORMIDA, afortunadamente no hay heridos y ahora cuando tomen el sentido sur-norte de la 30 van a pasarla mal… — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) August 23, 2025

¿Quién es el nuevo técnico de Millonarios?

Millonarios se inclinó por Hernán Torres Oliveros como reemplazo de David González. El estratega tolimense fue oficializado como el nuevo director técnico del conjunto ‘Embajador’ el viernes 22 de agosto de 2025, marcando así el inicio de su segundo ciclo al mando del equipo capitalino.

La directiva, encabezada por su presidente Enrique Camacho, tomó la decisión de buscar un cambio de rumbo y apostó por la experiencia y el carácter de Torres para revertir la difícil situación deportiva.

Este regreso es particularmente significativo, ya que Hernán Torres fue el artífice de uno de los títulos más celebrados por la hinchada azul en la historia reciente. En su primer ciclo (2012-2013), condujo al equipo a la conquista de la estrella 14 en el Torneo Finalización 2012, rompiendo una sequía de 24 años sin títulos de liga para el club. Su estilo, caracterizado por la disciplina táctica, la solidez defensiva y la fortaleza mental, dejó una huella imborrable que los directivos y aficionados esperan que pueda replicar.

En su presentación, Torres, quien firmó un contrato por un año, se mostró complacido de volver a la que considera una “institución tan grande”.

Su cuerpo técnico estará conformado por Luis Asprilla como asistente, Jhon Durango y Diego Guzmán en la preparación física, y el histórico Eduardo Niño como preparador de arqueros. Se espera que su debut en el banquillo sea el viernes 29 de agosto, cuando Millonarios enfrente a Águilas Doradas en calidad de visitante.

* Pulzo.com se escribe con Z