Se trata del defensor Johan Romaña, oriundo de Apartadó, Antioquia, quien en una entrevista con el diario As confesó su deseo por vestir la camiseta de Millonarios.

En la conversación con el medio citado, el zaguero central de San Lorenzo, catalogado por la prensa de Argentina como uno de los mejores de la liga de ese país, mencionó que si algún día regresa a Colombia espera jugar en el ‘Embajador’ para cumplirle una promesa a su papá.

De hecho, el defensor colombiano fue claro que, además de Millonarios, su otra opción sería Independiente Medellín, club por el que pasó, pero en donde no pudo demostrar todo su talento.

“Sigo mucho a Independiente Medellín porque jugué ahí y tengo muy recuerdos. Ellos me abrieron las puertas, me dieron la oportunidad y, lastimosamente, no la supe aprovechar. Es como una espinita que tengo. Esa institución me dio mucho y no lo valoré en su momento”, dijo.

🗣 “Le hice una promesa a mi viejo de jugar en Millonarios y ojalá se la pueda cumplir” ⚽ Johan Romaña en entrevista con @mariafermillan para AS Colombia 📹 Entrevista completa aquí:https://t.co/BsbkfJVTcg pic.twitter.com/MkpXsGpP0t — AS Tv Colombia (@AsTvColombia) August 22, 2025

Johan Romaña habló de Selección Colombia

Sobre la oportunidad de ser convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, Johan Romaña confirmó que estuvo bloqueado para las Eliminatorias, pero que desde la Federación nunca se han contactado con él.

“Lo único que puedo hacer es seguir trabajando, tener buenos partidos y que Dios determine cuándo sea la oportunidad de ir”, concluyó.

