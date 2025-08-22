Luis Díaz sigue mentalizado en demostrar todas sus habilidades en Bayern Múnich, el cual debutó en la Bundesliga de Alemania este viernes 22 de agosto. Al cuadro bávaro le salió redondo su primer tiempo y se fue al descanso con una sólida victoria 3-0 de local contra el RB Leipzig.

(Le puede interesar: [Video] Luis Díaz apareció en Bayern Múnich con cerveza y acordeón, por una tradicional fiesta)

El guajiro no se quiso quedar afuera de la exhibición de su club e hizo un espectacular gol para poner el 2-0. La jugada arrancó con ‘Lucho’ corriendo con la pelota desde la banda izquierda hasta la media luna del área rival. Allí la descargó con su compañero, Leon Goretzka, quien la pasó atrás para reiniciar una jugada colectiva de fútbol total que Díaz concluyó con un amague y un potente remate de pica barra dentro del área.

El marcador lo abrió el extremo derecho del Bayern, Michael Olise, a los 27 minutos de juego. El atacante inglés se reportó con doblete en el minuto 42 para poner la ventaja contundente de ‘Die Roten’.

Es el segundo gol oficial de Luis Díaz en partidos oficiales con su nuevo club. El pasado sábado 16 de agosto anotó el 2-0 parcial del elenco muniqués para ganar la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart. Dicha final, que terminó 2-1, dio el primer título oficial del guajiro con Bayern.

Ahora, Luis Díaz se alista para los últimos juegos de la Selección Colombia por las Eliminatorias al Mundial de 2026, contra Bolivia el 4 de septiembre y Venezuela el 9 de septiembre.

* Pulzo.com se escribe con Z