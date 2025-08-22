Luis Díaz anotó su primer gol en Bundesliga con Bayern Múnich en el duelo de local contra Leipzig y da pasos agigantados para convertirse en uno de los ídolos del equipo en el fútbol germano.

El delantero colombiano de 28 años se convirtió en el fichaje más costoso en la presente temporada en el equipo bávaro y cada vez más confirma la confianza que recibió de parte de los directivos.

Díaz, que vive en un hotel de lujo actualmente, provocó una inesperada reacción con esa anotación en el torneo de primera división alemana, en la que espera brillar en lo que viene de su paso por el club.

Video de gol de Luis Díaz a Leipzig en Bundesliga

La anotación de Díaz contra Leipzig, el 2-0 de Bayern Múnich en el primer partido de la temporada 2025-2026, provocó un llamativo y hasta único mensaje por parte de un espacio oficial del club alemán.

“Luchito, te quiero muchito”, escribió la cuenta en español del equipo bávaro, en una particular cercanía con el jugador que de a poco se va metiendo en el corazón de los fanáticos en Alemania.

Bayern Múnich ya tuvo otro detalle con Díaz antes a través de este mismo medio digital, que se ha rendido ante el talento y capacidad de un jugador que ha sorprendido a propios y extraños. Eso sí, no pasa desapercibido el mensaje porque no suele ser común verlo en un club tan tradicional.

De hecho, las redes sociales pronto convirtieron al guajiro en tendencia, mucho más con mensajes de elogios por la excelente aparición en su primer partido en el torneo alemán.

Esta fue la publicación con la que la cuenta en español de Bayern Múnich dejó en evidencia un cariño que parece poco tradicional entre los alemanes, pero que demuestra el aprecio por el jugador:

Luchito, te quiero muchito. pic.twitter.com/RapUIiTjNH — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 22, 2025

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luis Díaz lleva dos goles con Bayern Múnich en la misma cantidad partidos oficiales disputados hasta este viernes 22 de agosto de 2025, con lo que tiene un rendimiento notable en el arranque de la temporada.

Cabe resaltar que Díaz se unió a Bayern Múnich desde comienzos de agosto de 2025 y ha disputado 5 juegos, tres de ellos amistosos y todos con victoria para los dirigidos por el belga Vincent Kompany.

El delantero colombiano de 28 años ha sabido compenetrarse con el resto de la nómina, que recientemente tuvo la salida del francés Kingsley Coman al fútbol de Arabia Saudita, al equipo del portugués Cristiano Ronaldo.

Ese espacio se convirtió en una oportunidad para que el jugador colombiano asuma protagonismo dentro de uno de los clubes más tradicionales en el Viejo Continente, poderoso no solo en Alemania sino en el mundo.

A pesar de las críticas en contra de Luis Díaz, las buenas presentaciones y goles con el equipo se han encargado de cortar esas pullas y convertirlas en elogios, incluso del propio club.

¿Cuál es el próximo partido de Bayern Múnich?

El próximo partido del Bayern Múnich será contra el SV Wehen Wiesbaden por la primera ronda de la Copa de Alemania (DFB-Pokal). El encuentro se jugará el miércoles 27 de agosto de 2025 a las 1:45 PM (hora de Colombia). El partido se disputará en el estadio BRITA-Arena, en Wiesbaden, Alemania.

Este será el tercer partido oficial de la temporada 2025-26 para el Bayern Múnich. El primero fue la definición de la Supercopa de Alemania contra VfB Stuttgart, donde Díaz anotó gol en el título.

El segundo juego fue el debut para esta temporada en la Bundesliga contra el RB Leipzig este viernes 22 de agosto, en un partido que se jugó en el Allianz Arena, estadio del Bayern.

El calendario del equipo alemán está lleno de compromisos importantes en las próximas semanas. Después del partido de la Copa de Alemania, el Bayern Múnich se enfrentará al F. C. Augsburgo el sábado 30 de agosto de 2025 por la segunda fecha de la Bundesliga. Luego, el 13 de septiembre de 2025, recibirá en casa al Hamburgo S.V..

