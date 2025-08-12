A pesar de que el fútbol internacional en Europa anda en tiempo de receso, la pretemporada no ha estado libre de las controversias relacionadas con las transferencias en ese territorio.

El paso de Luis Díaz a Bayern Múnich fue uno de los focos en el mercado de fichajes de verano, con una novela en la que finalmente llegó desde Liverpool por una cifra histórica en Alemania.

Lo cierto es que eso volvió a ser criticado por una de las grandes figuras en el deporte de ese país, lo que dejó de nuevo al delantero colombiano de 28 años en el ojo del huracán antes de arrancar la competencia oficial.

¿Qué dijo Lothar Matthaus sobre Luis Díaz en Bayern Múnich?

Lothar Matthaus fue el primer crítico de Luis Díaz en Bayern Múnich, incluso antes de que hubiera debutado con el equipo, debido a lo que consideró como un alto costo por ese fichaje internacional.

“Díaz ya tiene 28 años, Nick Woltemade solo 23. Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en Díaz. Si alguien fuera mezquino, podría preguntarse: ¿Por qué el Bayern no tiene esa confianza en Woltemade, quien ya se ha comprometido con el FCB? El VfB Stuttgart probablemente se habría conformado con lo que costó Díaz”, afirmó.

Lo cierto es que la cuenta de Almanya’dan Futbol en X (antes conocido como Twitter) replicó unas declaraciones en las que la leyenda del fútbol alemán arremetió de nuevo contra el club bávaro por el fichaje del colombiano, en lugar del otro jugador más joven.

“El Bayern no quiere quedar mal, pero si la oferta de 55 millones [de euros] es la decisión final, Woltemade debería preguntarse: ‘Pagaste 75 millones de euros por Luis Díaz, ¿por qué no pagas 65 millones de euros por mí?'”, se preguntó Matthaus con sarcasmo.

Lo cierto es que Luis Díaz disputa su tercer partido con Bayern Múnich, donde asume mayor protagonismo después de la salida confirmada del francés Kingsley Coman al fútbol árabe.

Esta fue la publicación con las punzantes declaraciones de la exfigura alemana:

¿Cuándo comienza la temporada oficial de Bayern Múnich?

La temporada oficial 2025/2026 del Bayern Múnich con Luis Díaz comenzará con una serie de partidos en diferentes competiciones. A diferencia de otras ligas, el calendario alemán está bastante fragmentado al inicio, con la Supercopa, la DFB-Pokal y la Bundesliga arrancando en fechas consecutivas.

El primer partido oficial del Bayern Múnich será la Supercopa de Alemania, que se jugará el sábado 16 de agosto de 2025 contra el VfB Stuttgart. Este encuentro es una revancha de la temporada pasada y servirá como el primer gran desafío de la nueva campaña. El partido se disputará en la MHP Arena de Stuttgart.

La participación del equipo en la Copa de Alemania (DFB-Pokal) comenzará en la primera ronda el miércoles 27 de agosto de 2025. Debido a su participación en la Supercopa, el partido del Bayern Múnich se pospuso, mientras que la mayoría de los demás equipos juegan sus encuentros entre el 15 y el 18 de agosto. El rival del Bayern será el SV Wehen Wiesbaden, un equipo de la tercera división alemana.

La defensa del título de la Bundesliga por parte del Bayern Múnich empezará el viernes 22 de agosto de 2025, cuando se enfrente al RB Leipzig en el Allianz Arena. Este es el partido inaugural de la temporada 2025/2026 de la liga alemana, un encuentro crucial para comenzar con el pie derecho y reafirmar su dominio en el fútbol alemán.

¿Quién es Lothar Matthaus?

Lothar Matthaus, crítico de Luis Díaz en Bayern Múnich, es una de las leyendas más grandes del fútbol alemán e internacional. Es un exfutbolista y entrenador que se destacó como mediocampista central y líbero.

Su carrera futbolística fue excepcional. Es el único jugador de campo que ha participado en cinco Copas Mundiales de la FIFA (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998), un récord que comparte con el portero mexicano Antonio Carbajal. Fue el capitán de la selección de Alemania que se coronó campeona del mundo en Italia 1990.

A nivel de clubes, su carrera se dividió principalmente entre el Bayern Múnich y el Inter de Milán, donde ganó numerosos títulos, incluyendo siete Bundesligas, una Copa de la UEFA y un Scudetto de la Serie A. En 1990, fue galardonado con el Balón de Oro y nombrado el Futbolista del Año de la FIFA, reconociendo su liderazgo y dominio en el campo.

