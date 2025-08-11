Luis Díaz aterrizó en Bayern Múnich a cambio de 75 millones de euros y es por eso que hay bastante expectativa con su rendimiento en el club, que si bien siempre es protagonista en el fútbol alemán, aún está en deuda con la Champions League.

Es así que el extremo guajiro es centro de reflectores desde la pretemporada, pues lo contrataron para ganarse un puesto y marcar diferencia en el cuadro que lidera el técnico Vicent Kompany.

El colombiano tuvo minutos en los amistosos contra Lyon y Tottenham y se espera que juegue en al tercera salida contra el Grasshopper Club Zurich, de Suiza.

Canal colombiano transmitirá el partido Bayern Múnich vs. Grasshopper

A través de las redes sociales oficiales y de la página web, el canal deportivo Win Sports informó que transmitirá el partido Bayern Múnich vs. Grasshopper Club Zurich.

El juego programado para este martes, 12 de agosto, se podrá ver en la señal principal y por Win Play a partir de las 11:00 a. m.

¡LUIS DÍAZ LLEGA A LA PANTALLA DE WIN SPORTS EL PRÓXIMO MARTES 12 DE AGOSTO! 7️⃣🇨🇴🔴⚽ 📺 Bayern Múnich enfrenta a Grasshopper en un amistoso de pretemporada y lo puedes ver por la pantalla de Win Sports y Win Play a las 11:00 A.M. (Exclusivo para Colombia) 💥 pic.twitter.com/UBEaO703sO — Win Sports (@WinSportsTV) August 9, 2025

