En Londres, miles de aficionados del Crystal Palace están felices y todavía celebrando debido al segundo título conseguido en su historia, pues después de ganarle la FA Cup al Manchester City hace unas semanas, ahora se consagró con la Community Shield después de vencer al Liverpool desde el punto penalti.

(Ver también: Otro sudamericano se iría del Liverpool y dejaría a los directivos con los bolsillos llenos)

De hecho, Daniel Muñoz fue titular y gran figura de este encuentro, pues siempre se mostró por la banda derecha y se consolida como una pieza clave en el conjunto inglés.

Lee También

Sin embargo, más allá de esta emoción por el título, lo cierto es que este lunes los aficionados del club recibieron una mala noticia que tiene que ver con la UEFA.

Qué pasó con el Crystal Palace

Como el Crystal Palace consiguió el título de FA Cup, se había ganado el derecho de participar en la Europa League en la próxima temporada que está próxima a comenzar.

No obstante, tal como ocurrió con el Club León de James Rodríguez en el Mundial de Clubes, al equipo de los colombianos se les impedirá participar porque comparte dueño con otro equipo participante, el Lyon de Francia.

Ante esto, el Crystal Palace se fue ante el TAS para que se le permitiera participar, pero esta entidad confirmó que John Textor es el dueño de ambos clubes y por eso tendrá que jugar la Conference League, cogiendo su lugar el Nottingham Forest

Por qué Lyon se queda por encima del Crystal Palace

Ahora, el motivo principal, además del dueño compartido, es que el conjunto francés terminó la temporada en mejor posición que el cuadro inglés y por eso mantendrá su plaza, mientras que el Palace debe disputar la Conference League, la tercera competición internacional más importante de Europa.

(Ver también: Jhon Arias le puso el pecho a su primer problema con Wolverhampton, luego de gol: “Tengo claro”)

Cuando debuta el Crystal Palace

Por lo pronto, luego del título obtenido, el conjunto de Londres se enfocará en todo lo relacionado en su debut de la Premier League, pues su primer partido será contra el Chelsea, campeón mundial, el próximo domingo 17 de agosto a partir de las 8:00 de la mañana, hora colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z