Luego de la salida de Luis Díaz en Liverpool, los fanáticos en Inglaterra tienen la mirada puesta en la capacidad de otro colombiano que se encargó desde el primer momento en cancha de dejar su huella.

El volante Jhon Arias confirmó que tiene talento para aportar desde los minutos de estreno con Wolverhampton, con un gol que enciende las ilusiones entre los hinchas del equipo.

Eso sí, detrás hay una complicación sobre la que el jugador dio la cara para resolverla lo más pronto posible, con la idea de que no se le convierta en una auténtica pesadilla en la temporada.

Jhon Arias on target for the first time 🇨🇴🎯 pic.twitter.com/YCTzB0mw4S

Lee También

— Wolves (@Wolves) August 3, 2025