En casi quince días, el país se pondrá nuevamente en modo ‘Tricolor’ por la Selección Colombia, ya que se jugarán las últimas jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y el combinado nacional necesita de una victoria para no salir de la fiesta.

(Ver también: Colombia vs. Bolivia: revelan precios de boletas para el partido clave rumbo al Mundial)

De hecho, el primer partido de los dos que quedan será frente a Bolivia, una selección que nos la puso muy difícil en El Alto, pero que se espera ahora se les haga lo mismo en el calor de Barranquilla.

Para eso, se espera que el técnico Néstor Lorenzo convoque a los mejores futbolistas para conseguir un resultado positivo y que así ya no queden dudas de cara a la próxima Copa del Mundo.

Qué jugador no podrá estar con la Selección Colombia

Sin embargo, uno de los mejores jugadores del momento no podría estar y no precisamente por estar sancionado: Nelson Deossa.

En el gran mercado de invierno que hubo para los colombianos, un movimiento que llamó la atención fue el de Nelson Deossa al Real Betis de España, pues luego del gran Mundial de Clubes que se jugó despertó el interés de los españoles.

Sin embargo, pese a que ya comenzó la temporada, el colombiano no ha podido jugar ni un solo minuto y su técnico, Manuel Pellegrini, aburrió a los aficionados porque dijo que así seguirá hasta, al menos, los primeros días de septiembre.

“Deossa todavía no se ha integrado al plantel, todavía le quedan unas semanas trabajando en campo con los fisios. Yo creo que hasta antes del parón no creo que vaya a estar”, dijo el entrenador del conjunto español.

Ante esto y teniendo en cuenta que, en teoría, tiene que llevar a los jugadores que mejor estén, la inactividad sería un enemigo para Deossa, quien no alcanzaría a estar en la convocatoria del combinado nacional.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Por lo pronto, los aficionados están a la expectativa de qué jugadores serán convocados, recordando que Colombia primero se mide con Bolivia el 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla a las 6:30 de la tarde y luego visita a Venezuela el martes 9 a la misma hora, cerrando así su participación en las Eliminatorias.

Cómo va Colombia en las Eliminatorias

Cómo va Colombia en las Eliminatorias

Por su parte, la tabla de posiciones, con tres equipos ya clasificados, marcha así:

Equipo Puntos 1. Argentina (c) 35 2. Ecuador (c) 25 3. Brasil (c) 25 4. Uruguay 24 5. Paraguay 24 6. Colombia 22 7. Venezuela 18 8. Bolivia 17 9. Perú 11 10. Chile 10

