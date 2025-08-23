El partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla por la octava fecha de la Liga Betplay estuvo marcado por una inesperada situación que dejó en evidencia las brechas que hay por los malos resultados.

El equipo bogotano llegó a este duelo contra el líder del campeonato colombiano con apenas un punto obtenido de 18 disputados en los seis partidos que hasta el momento ha jugado.

De hecho, los hinchas azules lanzaron zapatos en El Campín en el pasado partido contra Unión Magdalena como protesta por los malos resultados, pues en ese juego cayeron 1-2 de locales.

¿Qué pasó con bus de Millonarios antes de partido contra Junior en Liga Betplay?

Fanáticos de Millonarios atacaron el bus en el que se movilizó hacia el estadio Nemesio Camacho El Campín antes del partido contra Junior de Barranquilla, de acuerdo con el periodista de Win Sports Alexis Rodríguez.

“Los propios hinchas de Millonarios atacaron el bus del equipo embajador (huevos y algunas piedras)”, aseguró el comunicador desde su espacio en la mencionada red social.

El reportero soltó en la publicación algunos detalles de cómo se habrían presentado los hechos en la tarde del sábado 23 de agosto, horas antes del duelo contra el líder del campeonato.

“El ataque fue en la [carrera] 30 sentido norte-sur, la Policía dormida, afortunadamente no hay heridos y ahora cuando tomen el sentido sur-norte de la [carrera] 30 van a pasarla mal de nuevo”, finalizó.

Por ahora no se conoce ninguna clase de reacción por parte de las autoridades capitalinas ni del club embajador acerca de los hechos que indicó el comunicador, replicados por Win Sports.

De hecho, ese canal indicó que no se reportó ningún herido después de la situación que se presentó en el camino del vehículo hacia el escenario deportivo antes del juego clave.

#CortitasYalPie Los propios hinchas de Millonarios atacaron el bus del equipo embajador (huevos y algunas piedras) El ataque fue en la 30 sentido norte-sur, LA POLICÍA DORMIDA, afortunadamente no hay heridos y ahora cuando tomen el sentido sur-norte de la 30 van a pasarla mal… — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) August 23, 2025

¿Quién es el nuevo técnico de Millonarios?

En medio de una crisis de resultados que llevó a la salida de David González, Millonarios ha optado por un nombre conocido y de grata recordación para su afición: Hernán Torres Oliveros. El estratega tolimense fue oficializado como el nuevo director técnico del conjunto ‘Embajador’ el viernes 22 de agosto de 2025, marcando así el inicio de su segundo ciclo al mando del equipo capitalino.

La llegada de Torres se produce tras la destitución de González, cuyo proyecto no logró consolidarse en el segundo semestre del año, dejando al equipo en las últimas posiciones de la tabla y generando un ambiente de descontento entre los hinchas. La directiva, encabezada por su presidente Enrique Camacho, tomó la decisión de buscar un cambio de rumbo y apostó por la experiencia y el carácter de Torres para revertir la difícil situación deportiva.

Este regreso es particularmente significativo, ya que Hernán Torres fue el artífice de uno de los títulos más celebrados por la hinchada azul en la historia reciente. En su primer ciclo (2012-2013), condujo al equipo a la conquista de la estrella 14 en el Torneo Finalización 2012, rompiendo una sequía de 24 años sin títulos de liga para el club. Su estilo, caracterizado por la disciplina táctica, la solidez defensiva y la fortaleza mental, dejó una huella imborrable que los directivos y aficionados esperan que pueda replicar.

En su presentación, Torres, quien firmó un contrato por un año, se mostró complacido de volver a la que considera una “institución tan grande”.

Su cuerpo técnico estará conformado por Luis Asprilla como asistente, Jhon Durango y Diego Guzmán en la preparación física, y el histórico Eduardo Niño como preparador de arqueros. Se espera que su debut en el banquillo sea el viernes 29 de agosto, cuando Millonarios enfrente a Águilas Doradas en calidad de visitante.

