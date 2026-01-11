A medida que avanzan las investigaciones para determinar qué falló en la aeronave privada N325FA, un video que apareció en redes sociales comenzó a sacudir aún más a los seguidores del cantante Yeison Jiménez.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Últimas imágenes con vida de Yeison Jiménez: así compartió con amigos antes del accidente)

Se trata de un grabación que registró el momento exacto en el que la avioneta se precipitó en zona rural entre Paipa y Duitama, Boyacá. Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad ubicada en una finca cercana al punto de impacto.

Según el registro fílmico, se aprecia que la aeronave iba descendiendo a rápida velocidad y cuando se estrella se produce una explosión intensa que levanta un destello de fuego.

Lee También

Lee También

¿Qué se sabe del accidente de Yeison Jiménez?

El siniestro ocurrió en horas de la tarde del sábado 10 de enero, cuando la avioneta cayó por causas que todavía son materia de análisis técnico. La aeronave terminó envuelta en llamas, sin sobrevivientes.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la aeronave involucrada —matrícula N325FA— avanzaba en fase de aproximación al aeródromo Juan José Rondón cuando perdió control a baja altura y terminó impactando contra el terreno.

Testigos citados por la autoridad indicaron que el avión volaba a cerca de 50 metros del suelo antes del choque. Tras un impacto inicial, la avioneta habría rebotado y, en el segundo contacto, sufrió la fractura de la cola. Luego “se presentaron dos explosiones, separadas por algunos segundos”, que habrían sido causadas por residuos de combustible.

En la tarde de este domingo 11 de enero, se conocieron imágenes de cuando llegaron a la sede de Medicina Legal en Bogotá los carros de la Policía y de la Fiscalía con el cuerpo del artista y de los demás fallecidos en el accidente. Otras camionetas con familiares y amigos del artista también arribaron.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.