Un accidente aéreo quedó registrado en videos grabados en el sector de La Costanera, en la ciudad de El Alto. Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran restos de una aeronave sobre la carretera y varios vehículos completamente destruidos tras el impacto.

De acuerdo con los relatos de testigos, se trataría de un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), modelo que es utilizado exclusivamente para transporte de carga bajo modalidad de alquiler. La nave habría caído en plena vía e impactado contra camiones y vehículos de servicio público que transitaban por el lugar.

Quienes presenciaron el hecho aseguran que más de una decena de automotores quedaron reducidos a escombros. En los registros audiovisuales se observa parte del fuselaje esparcido y personas pidiendo ayuda en medio del caos.

🇧🇴| AHORA: Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en una avenida de la ciudad de El Alto, cerca de la capital, La Paz. Se reportan víctimas, aunque por el momento no se han brindado más detalles. pic.twitter.com/ZgxM6bTlNB — Radar Austral (@RadarAustral_) February 27, 2026

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la presencia de dinero regado en la zona del siniestro. En varios videos se aprecia a personas acercándose y recogiendo billetes mientras otros intentaban auxiliar a los heridos. Esta situación ha llevado a suponer que la aeronave transportaba valores al momento del accidente.

Efectivos de la FAB llegaron posteriormente al lugar y se encontraron con la gran cantidad de dinero disperso en el área. También hizo presencia un camión cisterna del aeropuerto para actuar ante un eventual incendio, aunque el avión no explotó.

Por ahora no existe un informe oficial que detalle las causas del accidente ni el número exacto de afectados. Sin embargo, testigos reportan varios heridos que fueron atendidos en el sitio y trasladados a centros de salud.

