El tradicional adhesivo que los colombianos recibían en su pasaporte para ingresar a territorio británico tiene los días contados. Desde este 25 de febrero de 2026, la Embajada del Reino Unido en Colombia puso en marcha un sistema de visas electrónicas que moderniza por completo el control migratorio. Según informaron los canales oficiales de la delegación diplomática, el cambio no significa que se eliminen los requisitos de visado para quienes van a trabajar o estudiar, sino que ahora el permiso será un registro digital vinculado directamente a una cuenta oficial en la web del país europeo.

El funcionamiento de este nuevo mecanismo es sencillo pero riguroso. La denominada eVisa es un registro en línea que contiene la identidad del titular, el tipo de permiso concedido y las condiciones específicas de su estancia, como la autorización para laborar o realizar estudios académicos. Este formato digital llega para sustituir no solo las pegatinas en el pasaporte, sino también los permisos de residencia biométricos y los sellos de tinta húmeda que se usaban anteriormente.

Para los interesados en realizar el trámite, el procedimiento mantiene un paso presencial obligatorio. El solicitante deberá acudir una única vez al Centro de Solicitud de Visados para validar su identidad y entregar sus datos. Sin embargo, la gran ventaja es que ese mismo día se llevará su pasaporte de regreso a casa. Posteriormente, recibirá un correo electrónico con los pasos a seguir para crear una cuenta en el sistema de visas y así poder consultar su estatus migratorio antes de subirse al avión.

La Embajada británica fue enfática al señalar que este modelo es mucho más seguro que el anterior, pues al ser digital no se puede perder, no puede ser robado y es prácticamente imposible de falsificar. Además, el portal oficial británico aclaró que este esquema cubre todas las categorías vigentes, desde las visas de visitante estándar para conferencias e investigaciones, hasta los permisos profesionales para deportistas, artistas y trabajadores domésticos.

Incluso los programas de experiencia laboral, voluntariado y horticultura estacional entrarán en este ecosistema digital. Aquellos empleados de alto nivel trasladados por compañías extranjeras a sucursales en el Reino Unido o aprendices de posgrado también deberán gestionar su permiso a través de esta plataforma. Con esta medida, el Reino Unido busca simplificar la experiencia del viajero y garantizar que toda la información migratoria esté a un solo clic de distancia tanto para el usuario como para las autoridades.

