La noticia de la muerte del actor Michael Barron, de 38 años, causa consternación en el mundo del entretenimiento después de que se conocieran las circunstancias en las que falleció tras un encuentro con un hombre que había conocido a través de una aplicación de citas.

Barron, conocido por sus papeles en series como ‘Hollyoaks y Emmerdale’, viajó a la ciudad de Manchester (Reino Unido) en enero de 2025 para reunirse con Josh Baxter, un hombre de 28 años con quien había intercambiado mensajes en la app de citas Grindr. Antes de verse en persona, ambos habían hablado sobre prácticas íntimas intensas, según se relató durante el proceso judicial.

Durante el encuentro, lo que inicialmente fue una cita consensuada se volvió una situación peligrosa y fatal. En el domicilio de Baxter, el actor fue sometido a prácticas de estrangulamiento prolongado que, según la investigación, le provocaron fracturas en el cuello y una falta de oxígeno que derivó en un paro cardíaco, acabando con su vida.

¿Qué dijo presunto responsable de la muerte de Michael Barron?

Baxter admitió haber participado en el encuentro, durante su juicio, y defendió la idea de que todo había sido consensuado, aunque reconoció que había buscado información en internet sobre asfixia antes del suceso. A pesar de ello, las autoridades lo declararon culpable de estrangulamiento intencional y de infligir lesiones graves, y fue sentenciado a cuatro años de prisión.

El caso ha reavivado debates sobre la seguridad de las citas entre personas que se conocen en línea y sobre los límites de las prácticas consensuadas cuando implican riesgos serios para la salud y la vida.

