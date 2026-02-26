El ministro de Salud alborotó el avispero este 26 de febrero, luego de revelar la decisión que tomó Petro con la Nueva EPS. En medio de un tarimazo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que esta entidad será pública y quedará a manos del Gobierno, agregando que fue directriz del mandatario.

“El señor presidente de la República [Petro] ordenó que se volviera pública la Nueva EPS”, aseguró Jaramillo en medio de su discurso.

La movida del ejecutivo se da por las deudas que ha acumulado dicha EPS y que han causado tensiones en el Gobierno, debido a que ha sido intervenida y ha sido el foco de la crisis de la salud que hay en el país.

A su vez, Jaramillo aseguró que no fue el único que recibió mandados de Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, también tiene tarea con relación a la Nueva EPS. el jefe de la cartera de Salud manifestó que su compañero de gabinete debe reorganizar los recursos públicos para que el Gobierno pueda financiar la entidad ya mencionada.

“Le ordenó al ministro de Hacienda que comience a buscar recursos para que el Estado colombiano pueda pagar la Nueva EPS”, añadió Jaramillo.

No obstante, la situación no se quedó ahí, porque el pedido del presidente también se dio en una restructuración de recursos para pagar las deudas que hay en las empresas sociales del Estado, que ya no tendrán esa constitución, sino: “Instituciones sociales del Estado”, agregó Jaramillo, quien sentenció: “¡Se tiene que acabar el negocio de la salud en Colombia”.

