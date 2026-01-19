Una escena poco habitual marcó una rueda de prensa en Itagüí: el gerente del Hospital General San Rafael, Luis Fernando Arroyave, rompió en llanto al exponer la gravedad de la crisis financiera que atraviesa la institución, asfixiada por millonarias deudas de las EPS y con cientos de trabajadores sin salario desde hace meses.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Alertan por nuevo problema con la salud en Colombia: se verían dificultades por la plata)

De acuerdo con Arroyave, las EPS le adeudan al hospital cerca de 27.000 millones de pesos, de los cuales más de 8.830 millones corresponden únicamente a la Nueva EPS. La situación ha llevado a un punto crítico: alrededor de 400 funcionarios, incluidos médicos especialistas, continúan atendiendo pacientes pese a no recibir pago desde hace varios meses.

Durante su intervención, el gerente relató el impacto humano de la deuda acumulada, al describir cómo empleados del hospital se le acercan en medio de la desesperación por no poder cubrir necesidades básicas. Entre lágrimas, explicó que no ha tenido cómo responderles, pues desde agosto la Nueva EPS no gira los recursos adeudados.

Lee También

La grave situación financiera que atraviesa el Hospital San Rafael de Itagüí quedó al descubierto luego de que su gerente, Luis Fernando Arroyave Soto, visiblemente afectado, rompiera en llanto al relatar las dificultades económicas que hoy ponen en riesgo la atención médica y el… pic.twitter.com/kCPo9qAc7y — El Colombiano (@elcolombiano) January 16, 2026

Guillermo Jaramillo se pronuncia sobre la crisis de la salud

La situación escaló al plano político luego de que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se refiriera al tema en una entrevista con Caracol Radio. Consultado directamente sobre qué mensaje le daría al gerente del hospital, ante el llanto del personal por la falta de pagos, el jefe de la cartera respondió con una frase que no pasó desapercibida: “Los ricos también lloran”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

La declaración se dio en medio de un contexto de creciente tensión por las finanzas del sistema de salud y dejó abierta la controversia sobre la respuesta del Gobierno frente a la crisis que enfrentan hospitales públicos como el de Itagüí.

“Los ricos también lloran”@GA_Jaramillo es un indolente, un patán y un cobarde. Colombia lo recordará como el peor y más siniestro Ministro de Salud de la historia. pic.twitter.com/eD6E9Ckf5q — Andrés Forero CD (@AForeroM) January 19, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.