El presidente de Seguros Sura, Juan David Escobar, explicó a La República que el aumento del salario mínimo tiene un impacto directo y significativo en los costos del sistema de salud en Colombia, ya que la prestación de servicios y el talento humano representan cerca de 60% del costo total.

Aunque muchos salarios están por encima del mínimo, una parte importante de los servicios es prestada por personas que devengan este ingreso, por lo que los incrementos salariales elevan de forma inmediata los gastos del sector.

A esto se suma que la UPC creció 9%, mientras el uso del sistema de salud sigue aumentando debido al envejecimiento de la población, la mayor demanda de servicios y la incorporación de procedimientos más complejos y nuevas tecnologías.

Escobar agregó que, en 2025, Seguros Sura invirtió más de $80.000 millones en la operación de salud y para 2026 proyecta abrir cinco nuevas sedes en el país.

En Cali inauguró la sede Sura Río Lili, con una inversión cercana a $10.000 millones y la generación de 75 empleos directos permanentes, ofreciendo servicios como laboratorio, rayos X, medicina general y atención especializada.

Escobar también señaló que la compañía enfoca su prestación en tres frentes: IPS propias orientadas a la gestión del riesgo, laboratorios clínicos y servicios de salud en casa.

En cuanto a los seguros voluntarios, las pólizas de salud crecieron más de 20% en 2025, representaron 34% de las primas totales y sumaron cerca de $3 billones, con alrededor de 950.000 personas aseguradas.

Por qué aumento del mínimo afecta a algunas empresas en Colombia

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 afecta de manera especial a las pequeñas y medianas empresas porque estas suelen tener márgenes de rentabilidad más reducidos y una menor capacidad financiera para absorber incrementos en sus costos fijos.

Para muchas pymes, la nómina representa una de las principales cargas operativas, por lo que un alza en el salario mínimo implica no solo pagar más sueldo base, sino también asumir mayores aportes a seguridad social, prestaciones sociales, cesantías, primas y vacaciones, que se calculan sobre ese salario.

Además, muchas pymes operan en sectores intensivos en mano de obra, como comercio, servicios, manufactura y restaurantes, donde gran parte de los trabajadores gana uno o dos salarios mínimos.

En estos casos, el impacto es inmediato y acumulativo, ya que el aumento se replica en varios empleados al mismo tiempo. A diferencia de las grandes empresas, las pymes tienen menos capacidad para trasladar estos mayores costos a los precios finales sin perder clientes, especialmente en un contexto de consumo débil o alta competencia.

El incremento del salario mínimo también puede limitar la capacidad de las pymes para invertir, expandirse o contratar nuevo personal, e incluso llevarlas a reducir horas laborales, informalizar empleos o frenar proyectos de crecimiento.

En escenarios más complejos, algunas empresas pueden verse obligadas a cerrar, lo que afecta el empleo y la dinámica económica local.

