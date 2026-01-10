La Procuraduría General de la Nación solicitó a Nueva EPS adoptar medidas urgentes para atender el aumento de quejas de los usuarios, relacionadas principalmente con fallas en la atención médica, demoras en citas y problemas en la entrega de medicamentos.

El Ministerio Público pidió a la EPS, intervenida por el Gobierno, implementar un plan de contingencia inmediato que garantice la atención oportuna e integral de los afiliados, con especial énfasis en pacientes de alto costo, personas con enfermedades crónicas, VIH y otras patologías que requieren seguimiento permanente.

Durante una mesa de seguimiento, la Procuraduría también instó a avanzar en ajustes estructurales que permitan superar las dificultades financieras y operativas que enfrenta la entidad, en medio del creciente malestar de millones de usuarios.

Respuesta de Gustavo Petro a la Procuraduría

Frente a este panorama, el presidente Gustavo Petro reaccionó y atribuyó parte de la crisis a decisiones judiciales que, según él, han afectado directamente los recursos del sistema de salud. El mandatario afirmó que la contingencia real consiste en que la Procuraduría haga cumplir el fallo judicial que prohíbe embargar los recursos de la salud.

Petro aseguró que ya se han embargado cerca de dos billones de pesos, lo que —según su declaración— está “literalmente impidiendo la salud de la gente, por codicia”. Además, señaló que dio una orden directa a la Superintendencia de Salud para actuar de inmediato frente a esta situación.

El cruce de pronunciamientos se da en un contexto de alta tensión por el estado del sistema de salud, mientras usuarios y organismos de control advierten sobre el impacto que estas disputas financieras y administrativas tienen en la atención de los pacientes.

La contingencia es que se la procuraduría haga cumplir el fallo judicial que prohíbe embargar los recursos de la salud, y ya han embargado dos billones de pesos, y por eso están es literalmente, impidiendo la salud de la gente, por codicia. La orden a la superintendencia es… https://t.co/I0xl5BOI5P — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 10, 2026

