Una escena protagonizada por una madre al interior de las instalaciones de Emssanar EPS (Cali), se volvió viral este 15 de diciembre de 2025 y reavivó el debate sobre el acceso a medicamentos y tratamientos para niños con enfermedades raras. En los videos difundidos en redes sociales se observa a la mujer arrodillada en el piso, llorando y exigiendo atención para su hijo ante lo que denuncia como una prolongada falta de respuestas por parte de la entidad de salud.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Joven se salvó milagrosamente de morir en excursión escolar en Antioquia: decisión fue trascendental)

Las imágenes muestran a la madre gritando y empujando sillas dentro de la sede de la EPS, mientras viste una camiseta con el mensaje “por una mejor calidad de vida y un trato digno”. El material audiovisual fue ampliamente compartido por usuarios en distintas plataformas digitales y posteriormente replicado por varios medios de comunicación, lo que causó reacciones de apoyo y preocupación por la situación expuesta.

Lee También

De acuerdo con información publicada por el portal Colombia Oscura, la protesta no fue un hecho aislado, sino que involucró a varias madres de niños con enfermedades especiales. Según ese medio, las mujeres denunciaron meses sin acceso a medicamentos, tratamientos suspendidos y lo que califican como un abandono por parte de las entidades prestadoras de salud, situación que estaría afectando directamente la evolución clínica de sus hijos.

#DESGARRADOR 💔 Entre llanto, gritos de auxilio y cuerpos rendidos en el suelo, madres de niños con enfermedades raras alzaron su voz en Cali frente a la EPS Emssanar, denunciando meses sin medicamentos, tratamientos suspendidos y el abandono total de las entidades prestadores.… pic.twitter.com/wjtP0x7VtE — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 16, 2025

En los registros difundidos en redes sociales, las madres insistieron en que sus reclamos no corresponden a peticiones individuales, sino a la exigencia del derecho fundamental a la salud de los menores. “Mi hijo se deteriora cada día y nadie responde”, expresó una de las mujeres en uno de los videos, reflejando la angustia de las familias que aseguran no haber recibido soluciones oportunas por parte de la EPS.

¿Qué respondió la EPS Emssanar?

La EPS Emssanar se pronunció luego de la viralización de un video en el que se observa una protesta de madres usuarias y aclaró que los hechos no ocurrieron en la fecha que inicialmente se difundió en redes sociales. Según el comunicado oficial, el incidente tuvo lugar el viernes 12 de diciembre de 2025 en horas de la mañana y no el lunes 15, como se afirmaba en algunas publicaciones.

En el documento, la entidad señaló que las imágenes fueron presentadas como si se tratara de una situación que aún estaba en desarrollo, lo cual —según explicó— no corresponde a la realidad. “Las imágenes difundidas hoy, donde se evidencia la protesta de madres usuarias, No corresponden a eventos ocurridos en la fecha actual. Estos hechos tuvieron lugar el pasado viernes 12 de diciembre de 2025, en horas de la mañana”, indicó Emssanar en su comunicado de prensa.

Asimismo, la EPS aseguró que el mismo día de los hechos se instaló una mesa de diálogo con las líderes del colectivo ‘Madres 24/7’ y con las demás acudientes presentes. De acuerdo con la entidad, este espacio permitió llegar a acuerdos formales que derivaron en la solución de los requerimientos planteados por las usuarias durante esa jornada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.