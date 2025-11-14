En un video difundido en sus redes sociales, el padre ‘Chucho’ aseguró que están estafando a sus feligreses con videos de inteligencia artificial mediante los cuales están suplantando su identidad.

La estafa consistiría en simular que él y el sacerdote Alex están promocionando un medicamento que, según los presuntos delincuentes, cura varias enfermedades.

“Muy queridos hermanos, con tristeza hago un comunicado. Están utilizando con inteligencia artificial, por las redes, mi imagen y la del padre Alex para engañarlos, para engañar a los enfermos”, indicó el religioso.

De esta manera, advirtió a sus simpatizantes y a quienes escuchan su mensaje para que no se dejen engañar y pidió respeto por las personas más vulneradas, que son las más afectadas.

“Miren esos videos porque utilizan mi imagen, pero miren bien los labios, es totalmente distinto. No se dejen estafar, yo no he creado ningún medicamento, ni estoy vendiendo ningún medicamento”, concluyó.

Padre ‘Chucho’ ya había denunciado estafas de este tipo en 2023

En esa ocasión se promovía un producto para tratar la diabetes, aparentemente, mediante engaños.“Hay un Facebook de un padre Chucho falso que los está engañando, tengan cuidado”, indicó en esa oportunidad, según detalló Infoabae.

El párroco hizo un llamado a sus seguidores en particular y a la comunidad en general para que tengan precaución ante cualquier contacto o promoción que incluya su nombre o imagen sin autorización.

