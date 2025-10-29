El sacerdote colombiano Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre ‘Chucho’, vivió recientemente momentos de angustia durante un asalto con armas de fuego en Ecuador. El hecho se produjo en una carretera ubicada entre Guayaquil y Quevedo, en la zona de Balzar, reconocida por su alto índice de delincuencia, como informó Noticias Caracol.

El padre ‘Chucho’, junto con otro sacerdote y el conductor del vehículo en que se transportaba, sobrevivió al ataque de seis delincuentes que los interceptaron con la intención de robar y posiblemente secuestrarlos, tal como lo relató el padre Chucho en la entrevista con el citado noticiero.

“Lo peor de mi vida”, así describió en dicho informe el religioso el ataque del que fue víctima en la mencionada carretera durante su viaje para participar en una jornada de oración, a la que había sido invitado por una comunidad católica local. Por fortuna, el padre Chucho y sus acompañantes lograron escapar del asalto y buscaron refugio en el peaje más cercano

“Pasamos una noche muy difícil con este incidente. Son personas de delincuencia que secuestran y nos encerraron en la camioneta; seis personas bajaron disparándonos y Dios nos ayudó. Yo creo en Dios, pero hoy veo que hay una coraza, era como una coraza de hierro, porque yo veía las balas de frente para nosotros y no nos impactó ninguna. Pudimos con la ayuda de Dios salir”, relató.

El hecho revela la preocupante situación de inseguridad que afecta a Ecuador, especialmente a la zona de Balzar. Según denuncias de residentes y conductores, bandas delincuenciales se dedican al robo, secuestro y extorsión de quienes transitan entre estas localidades. De hecho, el conductor contó en el reportaje que los delincuentes los persiguieron por varios minutos.

“Por el tramo ya cerca de llegar al empalme, a unos 20 o 30 minutos máximo de Quevedo, ahí es que interceptan al vehículo que iba delante de nosotros y comenzaron a disparar contra nosotros. Por la gracia de Dios pudimos hacer una maniobra rápida, darnos la vuelta y regresar hasta el peaje más próximo”, señaló.

Luego del pánico que vivió el padre Chucho, las autoridades ecuatorianas lo escoltaron hasta Guayaquil, donde ya tomó un avión de regreso a Colombia. Ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque el religioso informó que otros automóviles también fueron atacados.

Pero esta no es la única amenaza que ha tenido que enfrentar el padre Chucho. En un pasado reciente, la iglesia que él dirige en Bogotá, Colombia también fue objeto de robos de valiosos utensilios litúrgicos utilizados durante la eucaristía.

