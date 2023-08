Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre ‘Chucho’, actualmente se dedica a dar misas en la iglesia de Castilla, al suroccidente de Bogotá. El párroco, reconocido en los medios de comunicación, vive un complicado momento por los frecuentes atracos que ha sufrido en los últimos meses.

Según contó a ‘La Red de Caracol’, fue víctima de dos robos y, aunque ya denunció ante las autoridades, todavía no pasa nada. En total, las pérdidas de la iglesia, y del propio padre, suman más de 60 millones de pesos

Padre ‘Chucho’ cuenta cómo lo robaron dos veces en la iglesia

En la actualidad, el padre ‘Chucho’ se dedica a dar sus misas, cantar y ser ‘YouTuber’, pues tiene un reconocimiento desde hace muchos años por su trabajo en canales de televisión. Esto hace que sus Eucaristías sean frecuentadas por varias personas de distintas partes de Bogotá.

Sin embargo, también ha servido para que los ‘amigos de lo ajeno’ lo frecuenten en su iglesia. “Una moto entró con arma y todos fuimos atrás porque qué hacemos más. A una de nuestras secretarias la golpearon. Nos robaron dineros, celulares…”, contó el padre a ‘La Red’.

Y aunque puso el denuncio, no pasa nada para impedir los atracos. “Tenemos que contratar seguridad y estamos pendientes de poder buscar una reacción a esto que está pasando”, comentó.

Además, dijo que “no les importa que sea una iglesia, no le tienen miedo ni a Dios ni a nadie. Lo que más me ha dolido fue que me robaron el cáliz, un regalo especial de mis papás para celebrar la Eucaristía; era un sentimiento de gratitud con Dios. Se robaron algo que le pertenece a Dios”, relató con gestos de tristeza.

Asimismo, confesó que otro hecho triste es que cada vez que termina de hacer las misas tenga que sacar a las personas rápido para evitar atracos. “Terminar una misa y las abuelitas se tienen que ir rápido porque las atracan a ellas o a mí. Cuando terminamos las celebraciones de Eucaristía hay que cerrar inmediatamente”.

El cáliz que le robaron al padre ‘Chucho’ era de oro, se lo trajeron de Italia y se lo habían regalado sus papás. A este objeto se suma dinero en efectivo, celulares, computadores, etc.