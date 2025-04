El mundo católico y gran parte de la sociedad internacional están de luto tras la partida del papa Francisco, ocurrida este lunes 21 de abril. El sumo pontífice, cuyo nombre real era Jorge Mario Bergoglio, falleció luego de enfrentar complicaciones de salud que se agravaron en los últimos meses.

Su legado como líder espiritual, defensor de los más humildes y figura de renovación en la Iglesia Católica ha conmovido a millones, incluyendo a reconocidas figuras del ámbito religioso, político y del entretenimiento. Uno de los pronunciamientos más emotivos vino desde Colombia, por parte del padre Hernán Orjuela, más conocido como el Padre ‘Chucho’.

Este sacerdote, uno de los más mediáticos del país, no ocultó su tristeza ante la pérdida del papa y compartió un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, publicó una imagen del pontífice acompañada de un texto cargado de sentimiento y gratitud:

Con estas palabras, el padre ‘Chucho’ dejó ver el profundo respeto y la admiración que sentía por el pontífice argentino, quien asumió el liderazgo de la Iglesia en 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI. Desde entonces, el papa Francisco se convirtió en una figura clave en la modernización de la Iglesia y en un símbolo de cercanía con los más necesitados.



La conexión entre el sacerdote colombiano y el papa no fue únicamente espiritual. En varias oportunidades, el padre ‘Chucho’ expresó su afinidad con la visión del pontífice, especialmente en temas como la misericordia, la inclusión y la vocación pastoral centrada en el servicio.

Haber tenido la oportunidad de conocerlo personalmente marcó profundamente la vida del sacerdote colombiano, quien ha sido protagonista de importantes espacios de evangelización en medios de comunicación, además de participar en momentos clave de la vida pública del país.

Conocido por su presencia activa en televisión y su forma directa de comunicar temas religiosos, el padre ‘Chucho’ también ha estado en el centro de debates populares, siendo incluso consultado sobre conflictos en realities como ‘La casa de los famosos Colombia’. Su capacidad para conectar lo espiritual con la cotidianidad lo ha convertido en una figura cercana para muchos colombianos.

El fallecimiento del papa Francisco ha causado múltiples reacciones en todos los rincones del planeta. Líderes religiosos, presidentes, artistas y creyentes han enviado sus mensajes de despedida y agradecimiento.

En Colombia, el sentimiento de pérdida se ha hecho evidente en las iglesias, comunidades católicas y en redes sociales, donde fieles comparten oraciones, fotografías y frases del pontífice que marcaron su pontificado.

From Buenos Aires to Rome, Pope Francis wanted the Church to bring joy and hope to the poorest. To unite people with one another and with nature. May this hope be reborn endlessly beyond him.

To all Catholics, to a grieving world, my wife and I send our thoughts. pic.twitter.com/UTmNxC1r4V

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025