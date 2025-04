Durante más de una década, el actor Lincoln Palomeque y la presentadora Carolina Cruz formaron una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Su relación, que parecía sólida y estable, llegó a su fin en 2022, año en el que ambos decidieron poner punto final a su historia de amor.

A través de un comunicado conjunto, confirmaron su separación y pusieron fin a los rumores y especulaciones que durante meses habían circulado en los medios de comunicación y redes sociales.

Si bien en su momento se habló de una supuesta infidelidad como detonante de la ruptura, ninguna de estas versiones fue confirmada por los protagonistas. Lo cierto es que la pareja optó por mantener una actitud respetuosa, centrándose en el bienestar de sus hijos, Matías y Salvador Palomeque.

Desde entonces, tanto Lincoln como Carolina han dejado claro que, aunque ya no están juntos como pareja, han logrado construir una relación armoniosa y basada en el respeto mutuo. Una de las muestras más evidentes de esta buena relación es que el actor tiene acceso libre al apartamento donde Carolina Cruz vive con sus hijos, lo cual demuestra la confianza que aún existe entre ambos.

Además, se han esforzado por compartir tiempo de calidad con sus pequeños y organizar de manera equilibrada los momentos especiales del año, como Navidad, Año Nuevo y Semana Santa. Este compromiso compartido ha sido valorado por sus seguidores, quienes ven en ellos un ejemplo de madurez y responsabilidad como padres.

Recientemente, durante los días de descanso de Semana Santa, Carolina Cruz reveló que no estuvo acompañada de sus hijos, ya que ellos pasaron ese tiempo con Lincoln. La presentadora aprovechó la ocasión para disfrutar de unas vacaciones con su actual pareja, el piloto Jamil Farah, con quien mantiene una relación desde hace algún tiempo y con quien se lleva una diferencia de edad de más de 12 años.

Pese a la atención mediática que ha despertado este nuevo romance, Cruz ha manejado el tema con discreción, priorizando siempre su rol como madre y su estabilidad emocional.

Por su parte, Lincoln Palomeque también compartió en esos días de recogimiento un mensaje reflexivo que llamó la atención de sus seguidores. A través de sus redes sociales, el actor publicó una frase cargada de significado:

“Cada vez lo entiendo más: el problema no son los demás, el problema está en uno mismo cuando acepta estar donde sabe que no debe estar o con quien no debe estar. Esto aplica para los negocios, las amistades y las relaciones. La intuición es clave”. Este mensaje fue interpretado por muchos como una reflexión personal sobre sus experiencias pasadas, aunque el actor no ofreció mayores detalles al respecto.