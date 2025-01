La presentadora de ‘Día a Día’ y empresaria colombiana Carolina Cruz ha sido muy abierta en sus redes sociales sobre sus relaciones personales y la crianza que lleva con sus dos hijos Matías, de 7 años, y Salvador, de 3.

La exseñorita Valle del Cauca confesó en una dinámica de preguntas en Instagram varias inquietudes de sus seguidores, entre ellas, cómo es la relación que hay entre sus hijos y su pareja, el piloto Jamil Farah, con quien está saliendo desde 2022.

(Vea también: Actriz de ‘Betty, la fea’ habló sobre desgarrador momento que vivió al perder 3 hijos)

“Seguimos siendo los tres, eso no cambia. Mi novio nunca ha intentado ser algo más que un amigo, un muy buen amigo de mis hijos y así me interesa que sea siempre”, respondió Cruz en una historia, aclarando que su intención no está en que ellos vean a Farah como una figura paterna.