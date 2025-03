Carolina Cruz fue reina de belleza en Colombia, por lo que desde muy joven apareció en la farándula nacional. Muchos la admiraban por su belleza y carisma, pero otros quisieron manchar su nombre haciendo afirmaciones inescrupulosas.

En su propio pódcast llamado ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, Cruz ha tenido la oportunidad de hablar de muchos detalles de su vida, aclarar rumores y desahogarse incluso con temas privados y familiares.

En el último capítulo, Carolina Cruz se refirió a un tema que desde hace años venía rondando en los portales de noticias de entretenimiento sobre una supuesta mafia y pago hacia presentadoras de famosas por servicios de compañía a hombres poderosos del país. Un libro se publicó sobre dicho tema y su nombre apareció allí.

A Carolina Cruz le ofrecieron plata por salir con empresarios

Fue entonces cuando recordó que años atrás de dicha publicación ella había recibido una llamada de un hombre misterioso:

“Me entra una llamada, yo contesto. ‘Hola Carolina, tú no me conoces, pero tenemos amigos en común. Mira Carolina, es que te estoy llamando porque yo tengo unos amigos, unos ejecutivos, empresarios que quieren salir contigo y si tienes algunas amigas para ver si quieren verse con estos empresarios, salir a comer, a bailar, dar una vuelta, si ustedes no quieren que pase nada, nada pasa y ellos les van a pagar por eso“, contó Cruz.

Esa situación la dejó consternada y fue tanto su impacto, que su novio tuvo que parar el carro para averiguar qué era lo que le pasaba

“Tú no sabes con quién estás hablando, te estás equivocando, no soy ese tipo de persona. ‘Pero cómo que no, si todas son igualitas, yo he salido con esta y con la otra’. No sé con quién has hablado tú, pero te equivocaste y te pido el favor que me respetes”, terminó de decir.

Cayó en cuenta de que el autor del libro era el mismo de la llamada.

