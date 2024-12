El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre ‘Chucho’, desató una ola de reacciones en sus seguidores en el mes de julio después de anunciar que se iría de Colombia por amenazas en contra de su integridad.

“Tuve amenazas y prefiero callar, estar en silencio, prefiero tomar distancia y soltar mi tierra como la han soltado muchos. No me voy por miedo, sino las amenazas me llevaron a ir y recibí la propuesta de los Estados Unidos, he estado en Dallas, Washington, Kentucky y ahora voy en La Florida, y allí he recibido el amor de muchos hermanos de Nicaragua, Argentina, México, Uruguay y de pocos y amorosos colombianos. Lo hago por amor al evangelio”, explicó.