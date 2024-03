El nombre de Jesús Hernán Orjuela puede ser desapercibido para muchos; sin embargo, si se habla del padre ‘Chucho’ la cosa cambia. El reconocido sacerdote estuvo en ‘The suso´s show’ de Caracol Televisión, programa en el que confesó que estuvo cerca de retirarse de la Iglesia por una situación que muchos han afrontado.

(Vea también: Padre ‘Chucho’ abandonaría Colombia por supuestas amenazas, luego de video)

El padre confesó que se enamoró en sus tiempos como seminarista, señalando que se vio obligado a sincerarse y armarse de valor para tomar una decisión trascendental.

Según explicó, tuvo que darle la cara al rector del seminario y confesarle que se iba a retirar del mismo, pues sentía que se había enamorado. Lo anterior hubiera anulado cualquier posibilidad de que llegara al altar como representante de la Iglesia.

“Fui con la verdad a donde el rector y le dije: Creo que tengo que salir, voy a salir un tiempo, porque siento que me estoy o me he enamorado”, sostuvo en el mencionado programa.