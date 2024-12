Guillermo Prieto, mejor conocido como ‘Pirry’, en sus redes sociales suele mostrar su amor por la naturaleza y las aventuras extremas que le gustan. Recientemente, compartió una desagradable experiencia que vivió durante una travesía, luego de ser mordido por un perro.

(Le puede interesar: A sus 77 años, mamá de ‘Pirry’ sorprendió al lanzarse de atracción a 230 metros de altura)

El creador de contenido contó a través de su cuenta de Instagram que el incidente ocurrió mientras montaba bicicleta en Villa de Leyva, en Boyacá. Durante su recorrido, cuenta que se topó con un sujeto que llevaba varios perros sueltos, de los cuales uno lo atacó y le dejó heridas considerables en la pierna derecha.

En la imágen mostró la herida considerable que le quedó luego de que el animal le clavó los colmillos. Además, aseguró que le reclamó al dueño por lo que pasó, pero la respuesta que recibió fue lo que le disgustó.

“Un señor como con sus 5 perros, sueltos; se me tira uno y me muerde. Le digo al señor y me dice: ‘ay, es que ese perro es bravo’. Si el perro es bravo ¿por qué sale con el suelto?”, contó el también periodista.