Alberto Linero, reconocido por su transición de sacerdote a comunicador, fue invitado al popular programa ‘The Juanpis Live Show’, conducido por Alejandro Riaño.

(Vea también: Alberto Linero confesó otra delicada razón por la que dejó de ser cura: “Lo necesitaba”)

Durante la entrevista, Linero habló abiertamente sobre su vida personal y cómo ha afrontado su nueva etapa lejos del sacerdocio. En el transcurso de la conversación, Juanpis González mencionó a una figura que en el pasado parecía ser “la competencia” de Linero en televisión: el padre Chucho.

Esto, debido a que Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, presentaba sus oraciones en el programa ‘Muy buenos días’ del canal RCN, mientras Linero estaba en el canal Caracol en el matutino ‘Día a día’.

Esto llevó al presentador a preguntarle directamente: ¿Cómo es su relación con el actual padre Chucho?

Linero respondió sin rodeos, aclarando los rumores y ofreciendo una perspectiva sincera sobre su vínculo con el reconocido sacerdote: “Bien. No somos amigos. Entonces, no tenemos una comunicación fluida, pero fuimos hermanos en el ministerio. Y no había ningún problema, es decir, la competencia era de los canales, no de nosotros. La relación es formal”.

“Si nos saludamos, hablamos, pero no somos amigos. No nos hablamos”, explicó el exsacerdote. Con estas palabras, Linero dejó claro que, aunque no mantiene una amistad cercana con el padre Chucho, no existe enemistad ni conflictos personales entre ellos.





Según él, cualquier percepción de rivalidad surgió de los medios y no de su relación como colegas en el ministerio.

La entrevista permitió a Alberto Linero compartir detalles de su nueva vida y reflexionar sobre las dinámicas que enfrentó mientras ejercía como sacerdote, mostrando una vez más su autenticidad y franqueza al abordar temas personales y profesionales.

En una de las entrevistas, ‘Juanpis’ le preguntó a Linero quién llenaba más Iglesias y Linero le contestó: “Oye, qué barro eso”.

