El matrimonio a menudo es visto como el centro de la vida emocional y familiar de muchas personas. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, es común que las parejas enfrenten una serie de dificultades a lo largo de los años.

(Vea también: Alberto Linero sorprendió con nueva faceta y en redes sociales lo llenaron de aplausos)

Estos problemas pueden surgir por diversas razones: desde la falta de comunicación hasta los cambios en las expectativas a lo largo del tiempo. Sobre ese tema, Alberto Linero se pronunció y dio su punto de vista.

“Yo creo que puedo hablar de esto porque durante 25 años no solo celebré matrimonios, presidí matrimonios, sino que además acompañé parejas en su vida cotidiana. Presencié rupturas, presencié reconciliaciones, presencié las peores peleas… Es más, yo les decía a algunas parejas ‘cuando vayan a pelear me invitan porque aprendo’. Los oigo y aprendo”, mencionó inicialmente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caracol Televisión (@caracoltv)

En sus palabras, el exsacerdote explicó que hay algo que las parejas no tienen en cuenta al unirse y es el trabajo en equipo, pues esto es determinante para que una relación, sea cual sea, llegue a buen puerto.

“Ahora tengo 5 años de vivir en una relación de pareja… Yo creo que hay dos desgracias. La primera es que no nos enseñaron a trabajar en equipo. Todo en la vida se reduce a equipos y a uno debieron formarlo en eso. A nosotros no nos desarrollaron las habilidades que se requieren para un equipo”, agregó en su postura, compartida por Noticias Caracol.

Pero allí no queda todo, pues se mostró asombrado por la ‘regla’ que hay en la sociedad de que las personas tienen que casarse a lo largo de su vida.

“Nos hicieron creer que las parejas era una obligación y no. La gente quiere que todo el mundo esté casado y hay gente que no [quiere] y eso hay que valorarlo. No es una obligación. Nos hicieron creer que había que permanecer en pareja aunque eso fuera un infierno y no. Si esa vaina no está funcionando hay que decir ‘oye, por amor a los dos, seamos amigos. Muy amable’”, afirmó el ahora conferencista.

¿Qué error se comete en los matrimonios, según Alberto Linero?

Pero hubo un detalle que llamó la atención de su postura, pues aseguró que las personas se dejan llevar por el enamoramiento a la hora de casarse.

“A nosotros no nos enseñaron a elegir. Nos dijeron que había que elegir enamorados. Cuando yo iba a casar personas les decía: ‘Si están enamorados no los caso’. Porque el enamoramiento es un estado de pérdida del sentido de la realidad. Un enamorado ve lo que nadie ve. La gente se casa enamorada y no, uno tiene que casarse amando”, explicó.

Luego, comentó: “La diferencia es que el enamoramiento idealiza, el amor ve la realidad… Mientras no entendamos esto, los divorcios van a continuar”.

Lee También

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.