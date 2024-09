Alberto Linero habló de varios temas en una entrevista que concedió con la periodista Cristina Estupiñán sobre su relación sentimental con ‘Alcy’ Matallana y sobre lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, de la cual se retiró en 2018.

El exsacerdote le dijo al periódico El Heraldo, que le pidió a la Iglesia católica su retiro del sacerdocio tras 25 años sirviendo a la comunidad.

Alberto Linero habló de las aberraciones en la Iglesia Católica

“Es un tema muy personal, muy emocional y no es fácil de explicar. Ojalá la gente aprendiera que uno no puede juzgar tan fácil las emociones de los demás”, comentó Linero.

Estupiñán le preguntó: “Paralelo a la Iglesia Católica hemos visto diferentes escándalos aberrantes y cuando eso pasaba, ¿qué comentabas con este tipo de cosas”.

Linero, indicó: “Eso me escándalizaba y me pegaba muy duro, me llenaba de vergüenza, porque sé que está hecha de seres humanos, debiles, fragiles, limitados que necesitan la gracia de Dios, pero yo no acepto que la gente conviva, acepte y conviva con el pecado”.

Después, comentó: “Esas experiencias delictivas, yo no los acepto, ni las entiendo al interior de gente que habla con Dios. El tema con menores, por ejemplo, es una desgracia, una tragedia, lo peor que le ha pasado a la Iglesia, yo no lo entiendo, ni lo concibo”.

Linero dice que estos seres humanos tienen a Dios en las manos, en la fe como la hostia de consagrar y no concibe que hagan este tipo de cosas.

“Ellos deberían estar todos pudriendose en la cárcel y espero que se vayan al infierno”, enfatizó Linero.

Varios de esos casos hicieron que Alberto Linero se saliera del sacerdosio porque no soportó que la congregación católica no fuera determinante en esos temas.

“No estuve cerca a esos casos, yo escribía fuerte contra ellos, yo he sido duro y radical con ese tipo de cosas, me manifesté siempre como un ser, rechazaba eso, porque hubo encubrimiento, creyendo que estaban haciendo bien, pero no, eso es una desgracia”.

¿Cuántos años tiene la esposna de Alberto Linero?

El exsacerdote sostiene una relación sentimental con ‘Alcy’ Matallana, una mujer empresaria de 44 años que le robó el corazón hace unos años, luego de su salida de la Iglesia.

