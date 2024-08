Ángel Barajas le dio la primera medalla olímpica (plata) a Colombia en las justas de París 2024, en un hecho histórico puesto que el país nunca había obtenido una presea en la disciplina gimnasia artística.

Sin embargo, en las otras modalidades, la delegación colombiana no ha tenido su mejor rendimiento y apenas ha logrado diplomas olímpicos.

Es el caso de la Selección Colombia Femenina que se despidió de los JJ. OO. el fin de semana pasado, luego de caer en los penaltis ante España tras un 2-2 en el tiempo reglamentario.

Alberto Linero, desatado por críticas a deportistas colombianos

Justamente, a raíz de la eliminación de la ‘Tricolor’, cientos de personas llenaron de críticas a las futbolistas, incluso, con comentarios pasados de tono, reprochando el “fracaso” deportivo bajo el argumento de que Colombia siempre pierde en las instancias definitivas.

Fue por ello que el exsacerdote Alberto Linero, en la emisora Blu Radio, dejó una dura reflexión sobre las críticas que reciben los deportistas colombianos, señalando que los ciudadanos les exigen más a ellos que a los mismos políticos que eligen y se roban el dinero público.

“(…) Se desata una gran cantidad de comentarios contra las jugadores y los deportistas colombianos, que no han tenido el desempeño esperado en los Juegos Olímpicos. Dicen cosas como ‘perdedores’, ‘faltos de mentalidad’, ‘deben dedicarse a otra cosa’… Cosas así, estoy dolido y ardido, a mí no me gusta perder, pero no creo que tengamos que destruir a los deportistas que han puesto lo mejor de sí para participar. Es válido que expresemos nuestra crítica y frustración, pero nada más“, dijo.

Y, muy serio, Linero añadió: “No veo coherente que desde el sillón de la sala, con un deplorable estado físico, con miles problemas en la vida y sin muchos éxitos que exhibir, se destruyan a esos seres humanos. Estoy convencido de que, como sociedad, les pedimos lo que no hemos dado, ya que muchos de estos deportistas han construido sus carreras deportivas desde sus limitaciones económicas y sin mucha ayuda. Les exigimos más a ellos que a nuestros líderes políticos, a quienes terminamos aceptándoles, en algunos casos, su comportamiento irresponsable y corrupto”.

Finalmente, el exsacerdote recalcó que hay que evaluar el rendimiento de los deportistas y revisar cómo se está manejando el Ministerio del Deporte.

Vea acá la reflexión de Alberto Linero:

