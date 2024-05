Alberto Linero, exsacerdote y ahora escritor y conferencista, reveló en Blu Radio una petición que el fallecido artista de vallenato Ómar Geles le hizo en vida y que pronosticó y ahora reflexiona.

(Vea también: Quiénes son las mamás de los siete hijos de Ómar Geles; una murió de cáncer)

Según Linero: “La última vez que hablé con él fue en Santa Marta en playa Salguero, me insistió en que le organizara una conferencia sobre mi experiencia de vida y que la compartiera con él porque él con su genio musical le iba a hacer una canción”.

Después contó: “Me emocioné con la idea y le contesté: ‘Sí, que pronto se la entregaría’. Emocionado garabateé los éxitos y hasta algún sonsonete le agregué, esperando el momento para entregárselo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Blu Radio (@bluradio)

“Esa manía que tenemos los seres humanos de procrastinar todo. No lo hice y él ya no está. Son varias las lecciones de vida que me surgen de esta triste experiencia, la más obvia es que no somos dueños de la vida y que esta se puede ir en cualquier momento, esto nos deja como lección comprometernos en vida”, señaló el escritor en Blu Radio.

Linero, que no le cumplió en vida la promesa a Geles, indicó: “Hay que sacarle todo el jugo posible al hoy y hacer las cosas cuando corresponde antes de que la muerte interrumpa este vida”.

“Mi elección más importante en el presente es no dejar pasar lo que tengo que hacer en vida”, contó Linero.

Lee También

Años atrás, Linero dejó el sacerdocio tras enamorarse y desde entonces ha encontrado su camino en el mundo de las letras y la comunicación a través de sus reflexiones en Blu Radio.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.