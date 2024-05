En entrevista que se hizo a medios para Intervallenato y se publicó en redes por blogvallenato, Guillermo Ortiz, amigo cercano y acordeonero de la banda ‘los Diablitos’ donde el Cantante era el artista fallecido Ómar Geles quien se encontraba con él en un partido de tenis, que jugaba con Osmar Pérez, el día martes 21 de mayo, cuenta exactamente como fueron los últimos momentos del artista.

Todo ocurrió en el club campestre de Valledupar eran aproximadamente las 7:00 de la noche, Guillermo dice:

“Bueno, la verdad es que fue sorprendente porque estaba todo normal, estábamos disfrutando de un partido normal y él estaba activo, Osmar también, de pronto el pega un grito y cae al piso, cuando cae al piso, nosotros salimos inmediatamente a auxiliarlo, salimos a auxiliarlo y procedimos a llevarlo hacia la camioneta, a mita de camino, empezamos a reanimarlo con Osmar y alcanzó a vomitar pero siempre hacia así como Oh oh, cuando uno está tratando de respirar y hay lo montamos a la camioneta y faber y yo lo trajimos aquí a la clínica, yo le traía los pies cargados, antes de llegar a la cínica, el hizo como un impulso que le escuche un ruido como cuando uno puja muy duro y yo le decía ‘master master ¿cómo esta?’. En ese momento uno se dispone a orar y pedir a dios que no suceda lo inesperado”.