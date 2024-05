El nombre de Ómar Geles es sinónimo de vallenato, desde que se hizo conocido por su participación en la agrupación ‘Los Diablitos’ junto a Miguel Morales, hasta su gran participación en la creación e inspiración de los éxitos más grandes de los últimos años para estrellas como Silvestre Dangond, Felipe Peláez, Jorge Celedón, Adriana Lucía, Peter Manjarrés, Martín Elías, entre otros.

Y durante la noche del martes 21 de mayo del 2024, cuando se confirmó la muerte de Geles por posibles problemas de corazón, surgieron muchos mensajes en redes sociales sobre la pérdida para la cultura vallenata. Además, también hubo comentarios sobre algunos recuerdos que resaltaban casualidades misteriosas de otros episodios que tenían relación directa o indirecta con el artista fallecido.

En una publicación en la red social ‘X’ se encontró el comentario de uno de los usuarios en el que afirmaba que, Kaleth Morales había dado el siguiente discurso antes de cantar la canción que más le gustaba y con la que quería que lo recordaran:

“De la música vallenata, uno siempre tiene que tener una canción que le llega al corazón. Para mí, esta es la canción que me llega al corazón. Si algún día me pase lo que me pase o siempre me encuentre presente, quiero que me recuerden con esta canción y dirán: Esta es la canción que le gusta a Kaleth Morales’…”.