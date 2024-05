El triunfo 2-1 del Real Madrid sobre Bayern Munich sigue dando de qué hablar, y en este caso, la ‘pelea’ la protagonizaron dos personalidades de la opinión colombiana: Carlos Antonio Vélez y Alberto Linero.

Todo comenzó con la publicación en X del exsacerdote, seguidor del FC Barcelona, en el que le da la razón al diario Sport sobre el “robo” que sufrió el conjunto bávaro a manos del ‘Merengue’ por el gol anulado en el último minuto.

Para Alberto Linero, la “gallardía” de los árbitros es de “felicitar”, burlándose así de la decisión que tomaron, la cual, evidentemente, incidió en el resultado.

“A los que me preguntan. No vi el juego. Por eso no he opinado. Solo me quedo con esta nota de Sport, con gallardía felicito al equipo de los árbitros“, escribió.

Vélez, en contra de Alberto Linero por partido de Champions

Dicho comentario despertó la furia del periodista Carlos Antonio Vélez, quien inmediatamente le contestó al exsacerdote con duras palabras, pues metió a Dios en el baile y hasta le indicó que tiene tiempo de arrepentirse.

“Es pecado mortal ser tan mal perdedor… Peor aún usar como argumento una publicación partidaria del club rival para desmerecer a los otros. Mal mensaje para el rebaño que le sigue. Tiene tiempo de arrepentirse y Dios estará muy feliz por recuperar a quien se sale del camino”, precisó Vélez.

De hecho, el comentarista le recordó a Linero que Barcelona ha estado involucrado en polémicas arbitrales, como el caso Negreira que salió a la luz hace más de un año.

“¡Sigan participando! (17 años pagándole al vice de los árbitros, señor Negreira, y sin la más mínima vergüenza señalan a los demás)”, agregó.

Es pecado mortal ser tan mal perdedor… y peor aun usar como argumento una publicación partidaria del club rival para desmerecer a los otros… mal mensaje para el rebaño q le sigue. Tiene tiempo de arrepentirse y Dios estará muy feliz por recuperar a quien se sale del camino.… https://t.co/GRoV8IL5hJ — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 8, 2024

