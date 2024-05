En los últimos días, algunos aficionados del fútbol profesional colombiano se molestaron con el mediocampista de Independiente Santa Fe Daniel Torres, ya que este dijo que el fútbol colombiano estaba lejos de ser competitivo y que hasta la segunda división en España podía ser mejor que el campeonato local.

🗣️ “La segunda de España es muy competitiva, hay mucha diferencia entre la segunda de España y la primera A de Colombia” 🦁 Daniel Torres habló con César Augusto Londoño en un nuevo capítulo de #NEP. 📹 Mira el episodio completo acá: https://t.co/zpigYT91fb pic.twitter.com/vY2rB5PUBL — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) April 29, 2024

Esto no les gustó a los hinchas, ya que si bien el nivel está lejos de ser bueno, y eso lo demuestra el papel de los distintos equipos en la Copa Libertadores, por ejemplo, igual muchos argumentan que eso no es razón para desprestigiarlo como, de alguna manera, lo hizo el futbolista.

De hecho, uno de los que más se molestó por el comentario del futbolista fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su columna de opinión en ‘Palabras mayores’, aseguró que pese a ser un caballero, no debía referirse así de un campeonato que le ha abierto las puertas en tantas oportunidades.

Carlos Antonio Vélez, duro con Daniel Torres

En el programa de este jueves 2 de abril, el periodista fue contundente con su respuesta contra el mediocampista y aseguró que es un despropósito hacer comparaciones como esas.

“Yo tengo una gran admiración por Daniel Torres, es un gran jugador, pasó por Selección Colombia y por Europa y tiene una hoja de vida impecable, pero la verdad no me gustó la comparación que hizo en una entrevista de la liga colombiana con ligas europeas. Es necio eso, no tiene sentido“, comenzó diciendo Vélez.

Y agregó: “Cómo vamos a comparar la liga peruana con la Premier, o comparar, por bueno que sea, a ‘Leo’ Castro con Mbappé o a James con Messi, no. Es impropio, desubicado, fuera de lugar y necio. Lamento tener que decir esto, pero eso no tiene sentido”.

Además, Vélez aseguró que esa clase de comentarios u opiniones le dan la razón al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien en la rueda de prensa previo al compromiso con España aseguró que el torneo colombiano está en un nivel bastante lejano al del resto del mundo y que por eso casi no tiene en cuenta a los futbolistas de la liga local para los llamados al combinado nacional.

“Puede que no sea, y no es, una liga brillante, ni más faltaba, pero es lo que hay. No tiene sentido comparar lo que hay aquí con lo que hay afuera. Eso es una agresión que no viene bien, y menos de parte de un caballero como usted, quien ha demostrado hasta la saciedad no solo ser un caballero, sino un magnifico jugador de fútbol”, concluyó el periodista.

