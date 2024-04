Una acción vergonzosa fue la que se dio este miércoles 17 de abril en el estadio El Campín durante el juego en el que Millonarios recibió al Junior por la jornada 17 de la Liga BetPlay.

Todo ocurrió sobre el minuto 45 del primer tiempo, justo después de que el conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero abriera el marcador con gol de Leonardo Castro, pues, al mover el balón en el centro del campo, los jugadores del conjunto ‘Tiburón’ se quedaron completamente quietos.

Y es que, para ellos, una falta que no pitaron en contra del atacante José Enamorado terminó en el gol del ‘Embajador’, por lo que se negaron a seguir jugando el compromiso. Los jugadores de Millonarios continuaron disputando el juego y casi marcan otra anotación en ese momento.

Acá, el video de lo sucedido:

Lo que acaba de pasar en El Campin es increíble, los jugadores del Junior le entregan el balón al rival y se quedan quietos, no hubo gol porque Millonarios no definió bien pic.twitter.com/5E4e73EfeT — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) April 18, 2024

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez por lo ocurrido con Junior?

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales y uno de los que dio su opinión al respecto fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien señaló que los jugadores del Junior debían estudiar el reglamento para evitar que esas situaciones ocurran.

“¡Jodido no saber la ley de juego! Cuando regresen a Barranquilla, a estudiar el reglamento… urgente”, señaló inicialmente el manizaleño en su cuenta de X (antes Twitter).

Jodido no saber la ley de juego! Cuando regresen a Barranquilla a estudiar el reglamento.. urgente. Y el arbitro? Se equivocó al no sancionar una falta. Pero no puede anular el gol de @MillosFCoficial por q la falta q ignoró no hace parte de la llamada APP ( jugada q termina en… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 18, 2024

Para explicar un poco lo sucedido, Vélez aseguró que el gol de Millonarios no podía ser anulado debido a que surgió de una jugada muy diferente a la de la falta que no le pitaron al Junior. Incluso, fue claro al mencionar que el juez se equivocó al no sancionar la clara falta contra Enamorado.

Pero allí no quedó todo, pues le cayó al árbitro central al decir que no tiene por qué aceptar esos comportamientos. De hecho, dijo que para eso es que tiene las tarjetas y debe usarlas.

“El juez no tiene por qué permitir la rebeldía de nadie. Le faltaron calzones al hombre. Para eso son las tarjetas… ¡úselas!”, concluyó en su comentario.

