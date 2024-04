Por: Familia Cardenal

Carlos Antonio Vélez, quien estuvo en la transmisión oficial del partido en el que Santa Fe derrotó 0-1 a Once Caldas de Manizales, analizó este juego y la clasificación del ‘Cardenal’ este miércoles en ‘Palabras Mayores’, de Antena 2.

En primer lugar manifestó que conseguir un gol tempranero le facilitó todo a Santa Fe, pues según él, el ‘León’ es un equipo que se siente mejor sin la pelota.

“Santa Fe está feliz, listo, tranquilo porque hizo el gol tempranero y empezó a echarse para atrás, porque esos equipos con densidad enorme sin la pelota, se encartan con el balón. Entonces Santa Fe elimina los carrileros; Chaverra y Perlaza se vuelven marcadores y contiene”, inició Vélez.

Después agregó que “Santa Fe hizo un partido cómodo sin hacer la pelota tuvo las tres opciones más claras de gol con la de Rodallega y la que Mastrolía le regaló a Mosquera. Se salva el partido gracias al gol tempranero”.

Luego habló sobre el Once Caldas y los clasificados a los ocho. “Que no se le vaya a complicar esto al Once Caldas. Sería una pena porque la gente está ilusionada, esta posibilidad está ahí, flojo América, flojo Millonarios, flojo Nacional, entonces es el festín de los chicos; aflojaron los grandes. Cuando los grandes estén bien varios no estarán arriba”, concluyó Carlos Antonio Vélez.

Cabe recordar que hasta el momento y a falta de dos jornadas para que finalice el todos contra todos, solo se han clasificado Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe.

