Tras la salida de Dorlan Pabón, Jefferson Duque quedó como el principal referente del actual plantel de Atlético Nacional. Y es que además de ser el jugador de la plantilla con más partidos, años y títulos en el verde, también es el tercer goleador histórico, algo que lo convierte en una voz autorizada dentro del camerino.

Sin embargo, el presente del atacante no es el mejor, pues, al igual que el resto de sus compañeros, ha tenido un 2024 complicado. Además de ya no ser el mismo físicamente, Duque no ha podido tener continuidad en este semestre por las lesiones y, aunque ya ha marcado, su registro goleador es evidentemente bajo en comparación a otros años.

Su importancia en la interna del equipo es más que evidente, pues al ser uno de los capitanes es quien marca el camino y pone el ejemplo, como profesional es indiscutible y es por dicha razón que su aporte en esta etapa de su carrera es más por fuera del terreno de juego.

El mismo atacante, quien sonó para reforzar a Envigado, es consciente de se presente y se ha especulado que estaría pensando en dejar el fútbol. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, en las últimas horas fue el mismo Jefferson quien hizo una publicación que dejó mucho a la interpretación. Para muchos estaría anunciando su salida del verde antioqueño a final de semestre.

En las historias de su cuenta de Instagram, el goleador puso una foto suya en su primera etapa como jugador de Nacional, acompañada por el mensaje “conteo regresivo”.

"Conteo regresivo”: El mensaje con aires de despedida de Jefferson Duque 👀 pic.twitter.com/c1G76F1C7K — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) April 17, 2024

