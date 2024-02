Por: BLOG VERDOLAGA

En sus mejores épocas Atlético Nacional contrataba los mejores jugadores del rentado local y sudamericano. Desde hace varios años esto cambió y ahora solo se contratan jugadores libres y se le apuesta a los jóvenes.

Esto ha hecho que muchos futbolistas opten por otros equipos antes que el verde paisa. Clubes como el Deportivo Pereira, Deportes Tolima, Independiente Medellín y Millonarios, por mencionar algunos, le han ganado la competencia al verde por jugadores, algo que antes sucedía al revés.

Es tan mala la situación del cuadro ‘Verdolaga’ que ya hasta Envigado le podría arrebatar dos de sus referentes. Así lo dejaron saber hace poco en Caracol Radio. Según la información, Dorlan Pabón ya tendría todo arreglado para sumarse al ‘Naranja’ y terminar su carrera allí.

Por otra parte, desde el cuadro del sur del Valle de Aburrá, verían con buenos ojos convencer al goleador Jefferson Duque de que se sume a su amigo y actual compañero.

En la actual plantilla del ‘Rey de Copas’, Dorlan Pabón y Jefferson Duque son los que tienen más peso por su historia y títulos con la institución. Sin embargo, en medio de la crisis dirigencial y deportiva de Nacional, la mejor decisión que pueden tomar es dar un paso al costado y marcharse al Envigado, dónde no van a tener la exigencia que si tienen actualmente y no afectaran su rótulo de ídolos por una dirigencia que no quiere invertir en refuerzos de categoría y que suman fracaso tras fracaso.

